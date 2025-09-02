Πέθανε ο Σπύρος Κοκοτός, ο ξενοδόχος που ανέδειξε την Ελούντα – Η συγκινητική ανάρτηση του γιου του, Φώτη

Πέθανε σε ηλικία 91 ετών, ένας από τους καταξιωμένους επιχειρηματίες στον τομέα του τουρισμού πολυτελείας στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Ελούντα, ο Σπύρος Κοκοτός. Η είδηση για τον θάνατο του επιχειρηματία που ανέδειξε την Ελούντα, έγινε γνωστή μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση του γιου του, Φώτη

Ο Σπύρος Κοκοτός ήταν ένας από τους ανθρώπους που χάρις στην διορατικότητα του μετέτρεψε την περιοχή της Ελούντας σε έναν από τους πιο ελκυστικούς πολυτελείς προορισμούς της Ελλάδας.

Ιδιοκτήτης της οικογενειακής επιχείρησης, της “Ελούντα ΑΕ” που περιλαμβάνει στο portofolio της, τα πολυτελή ξενοδοχεία Peninsula, Porto Elounda και Elounda Mare και τα οποία γιγάντωσαν τον τουρισμό στην περιοχή του Λασιθίου.

Ο Καπετάν Σπύρος, όπως τον γνώριζε η κοινωνία του Λασιθίου ήταν ένας απλός άνθρωπος που λάτρευε το ψάρεμα και στην συνέχεια, ο γιος του Φώτης ανέλαβε την διάδοχη κατάσταση στην οικογενειακή επιχείρηση ενώ ήταν πατέρας ενός ακόμα άνδρα, του Ηλία που ασχολείται με το μάνατζμεντ των επιχειρήσεων.

Στην ανάρτησή του ο Φώτης Κοκοτός έγραψε:

«Ο καπετάν Σπύρος λάτρευε την ιστιοπλοΐα. Φέτος δεν πρόλαβε να πάει για ψάρεμα με τους φίλους του όπως πήγε πέρσι, τέτοιες μέρες. Προχθές το απόγευμα, στο νοσοκομείο, τραβήξαμε μαζί ένα βίντεο που λέγαμε για το ταξίδι που θα κάναμε “με τις κοπέλες μας”, με το λατρεμένο σκαρί του, την “Ελιάνα”. Η μαμά ήταν δίπλα του. Έφυγε ήσυχος».

«Με θλίψη αποχαιρετώ τον Σπύρο Κοκοτό. Εναν σπουδαίο αρχιτέκτονα και έναν περήφανο Κρητικό, που με τη δουλειά του συνέβαλε καθοριστικά στην αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού και στην ανάδειξη της Ελούντας σε σημείο αναφοράς», αναφέρει σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Σε δήλωσή της, η υπουργός Τουρισμού Ολγα Κεφαλογιάννη σημειώνει: «Μας γεμίζει βαθιά θλίψη η απώλεια του Σπύρου Κοκοτού, μιας εμβληματικής προσωπικότητας του ελληνικού τουρισμού. Με το όραμα, το έργο και τη δημιουργικότητά του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ποιοτική αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς της χώρας μας. Η παρακαταθήκη του θα συνεχίσει να εμπνέει τις επόμενες γενιές. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».