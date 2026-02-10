Πέθανε στα 102 του ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο τελευταίος εγγονός του Εθνάρχη – Η ανακοίνωση του Ιδρύματος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 102 ετών, το περασμένο Σάββατο (7.2.26) ο Ελευθέριος Βενιζέλος, εγγονός του Εθνάρχη, όπως έγινε γνωστό από το Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος γεννήθηκε στην Αθήνα τον Αύγουστο του 1924. Γονείς του ήταν ο Κυριάκος, πρωτότοκος γιος του Ελευθερίου Βενιζέλου και η Μαρίκα Ρούσσου, γόνος εφοπλιστικής οικογένειας της Λέρου. Αδέλφια του ήταν ο Νικήτας Βενιζέλος και η Χάρις Καραγιάννη. Παντρεύτηκε τη Λίλη Χαραμή και απέκτησαν μία κόρη.

Προπολεμικά η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στη Γαλλία και στη συνέχεια στις ΗΠΑ, όπου ο Ελευθέριος σπούδασε Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμεςστα Πανεπιστήμια Princeton και Columbia.

Εξελέγη δύο φορές Βουλευτής Χανίων, το 1952 και το 1956.Μετά την αποχώρησή του από την πολιτική, ασχολήθηκε με την οικογενειακή ναυτιλιακή επιχείρηση.

Διετέλεσε επί σειρά ετών Πρόεδρος της Λέσχης Φιλελευθέρων. Ήταν επίτιμος Πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και, για τη σπουδαία του προσφορά, αναγορεύθηκε Μεγάλος Ευεργέτης και Εταίρος του.

Η ανακοίνωση του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Από τη σύσταση του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», το 2000, υπήρξε πολύτιμος συμπαραστάτης του με συγκινητική αφοσίωση. Η συμβολή του ίδιου και της συζύγου του, Λίλης, είναι ανεκτίμητη.

Το ζεύγος Βενιζέλου έχει δωρίσει σπάνιο μουσειακό, αρχειακό και φωτογραφικό υλικό, καθώς και οικογενειακά αντικείμενα και τεκμήρια, που εμπλούτισαν το αρχείο του Ιδρύματος και τις συλλογές της Οικίας–Μουσείου Βενιζέλου στη Χαλέπα. Έχει, επίσης, υποστηρίξει σειρά εκθέσεων, εκπαιδευτικών δράσεων και εκδόσεων, όπως ηβιογραφία «Ελευθέριος Βενιζέλος, ο άνθρωπος, ο ηγέτης» του Νικόλαου Παπαδάκη (Παπαδή) κ.ά.

Με την ευγένεια και τη δοτικότητα που τον διέκρινε, ο αείμνηστος Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν πάντοτε πρόθυμος να μοιραστεί τις αναμνήσεις του και να συνεισφέρει με τις προσωπικές του μαρτυρίες στη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης και την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς του παππού του. Συνδεόταν με στενή φιλία και αμοιβαία εκτίμηση με τον αείμνηστο Νικόλαο Παπαδάκη (Παπαδή), πρωτεργάτη και επί 25 χρόνια Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος.

Η διοίκηση και το προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» τον αποχαιρετούν με βαθύτατη συγκίνηση και εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.