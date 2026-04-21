Πετρούπολη: 19χρονη εντοπίστηκε σε λεωφορείο από ζευγάρι ηλικιωμένων ημίγυμνη και σε σύγχυση – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Αστυνομικές πηγές ξεκαθαρίζουν πως, από την εικόνα που είχαν, δεν διαπιστώθηκαν ίχνη κακοποίησης
Αναστάτωση προκλήθηκε στην Πετρούπολη όταν μια νεαρή κοπέλα εντοπίστηκε σε περίεργη κατάσταση, προκαλώντας ανησυχία σε όσους τη συνάντησαν. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα σε λεωφορείο, όπου ένα ηλικιωμένο ζευγάρι παρατήρησε τη νεαρή να είναι ημίγυμνη και εμφανώς αποπροσανατολισμένη.

Η εικόνα της νεαρής στην Πετρούπολη προκάλεσε προβληματισμό στο ζευγάρι, καθώς φαινόταν να έχει κατεβασμένο το παντελόνι και να παρουσιάζει έντονη σύγχυση και κενά μνήμης. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές, που έσπευσαν στο σημείο για να διαχειριστούν την κατάσταση.

Η 19χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε η οικογένειά της. Ο πατέρας της εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και επιβεβαίωσε πως η κόρη του αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή.

Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να είπε η ίδια στους αστυνομικούς, είχε διακόψει τη θεραπεία της, κάτι που ενδέχεται να συνέβαλε στην κατάσταση στην οποία βρέθηκε. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτουν ενδείξεις για κάτι άλλο.

