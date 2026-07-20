Ελλάδα

Πιερία: 16χρονος προσπάθησε να χωρίσει κάποιους που καυγάδιζαν και τραυματίστηκε από μαχαίρι

Νοσηλεύεται προληπτικά στο Νοσοκομείο Κατερίνης και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του
περιπολικό
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Αρετή Τηλιακού
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Χτύπημα με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, δέχτηκε στο πόδι ένας 16χρονος ο οποίος προσπάθησε να χωρίσει έναν καυγά στον Πλαταμώνα Πιερίας τα ξημερώματα της Κυριακής (19/7/2026).

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην αστυνομία ο ανήλικος, προσπάθησε μαζί με δύο φίλους του να χωρίσει κάποιους που καυγάδιζαν στην Πιερία και ένας από αυτούς τον τραυμάτισε.

Υποστήριξε, δε, ότι δεν γνώριζε τον δράστη ή τους υπόλοιπους που διαπληκτίζονταν.

Νοσηλεύεται προληπτικά στο Νοσοκομείο Κατερίνης και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

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