Κυψέλη: Η σορός είχε τυλιχτεί σε μια υφασμάτινη μαύρη θήκη ρούχων – Ο γρίφος της ταυτότητας

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για την σορό που βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη μέσα σε μια βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, το μεσημέρι του Σαββάτου (20/07/2026).

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η σορός που βρέθηκε στην Κυψέλη είχε τοποθετηθεί μέσα σε υφασμάτινη μαύρη θήκη ρούχων και στη συνέχεια είχε κλειστεί προσεκτικά σε σκούρα μπλε βαλίτσα, γεγονός που εξετάζεται ως ένδειξη προσπάθειας απόκρυψης του πτώματος.

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Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εστιάζουν πλέον στις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, αναζητώντας βιντεοληπτικό υλικό που θα μπορούσε να αποκαλύψει εάν η γυναίκα μεταφέρθηκε ήδη νεκρή μέσα στη βαλίτσα ή αν είχε φτάσει ζωντανή στο κτίριο όπου βρέθηκε και τοποθετήθηκε σε αυτή μετά τον θάνατό της.

Η ιατροδικαστική εξέταση σκιαγραφεί το προφίλ του θύματος.

Πρόκειται για γυναίκα περίπου 30 ετών, ύψους 1,61 μέτρων, με σκούρα καστανά μαλλιά και μικρό μέγεθος ποδιού, καθώς το πέλμα της μετρήθηκε στα 22 εκατοστά.

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Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα είναι ότι η γυναίκα είχε καταναλώσει το τελευταίο της γεύμα περίπου 45 έως 50 λεπτά πριν από τον θάνατό της, ο οποίος εκτιμάται ότι επήλθε πριν από περίπου πέντε ημέρες.

Παραμένει άγνωστη η ταυτότητά της

Παρά τις έρευνες, η ταυτότητα της γυναίκας παραμένει άγνωστη. Τα αποτυπώματά της ελήφθησαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ωστόσο δεν αντιστοιχούν σε κάποιο καταγεγραμμένο πρόσωπο στις βάσεις δεδομένων των Αρχών, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την ταυτοποίησή της.

Παράλληλα, ο ιατροδικαστής δεν κατέστη δυνατό να προσδιορίσει την ακριβή αιτία θανάτου, με τις απαντήσεις να αναμένονται από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο ρουχισμός του θύματος, καθώς, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν παραπέμπει σε περιθωριοποιημένο άτομο.

Η γυναίκα φορούσε ένα μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι και ένα μαύρο σορτσάκι γαλλικής εταιρείας, το οποίο έφερε στάμπα γνωστού ξενοδοχείου της Γαλλίας.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία, ελπίζοντας ότι θα οδηγηθούν στην ταυτότητα του θύματος και στην εξιχνίαση της υπόθεσης.