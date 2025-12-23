Πηγές του ΥΠΕΘΑ για το νέο μισθολόγιο στις Ένοπλες Δυνάμεις: Καμία προσωπική διαφορά και καμία κρυφή μείωση

Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας διευκρινίζουν ότι δεν προβλέπεται προσωπική διαφορά στο νέο Μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων, απαντώντας στις επαναλαμβανόμενες ανακρίβειες που διακινούνται σχετικά με τις αλλαγές στις αποδοχές του στρατιωτικού προσωπικού.

Αναλυτικά αναφέρουν:

«Έχει επισημανθεί ότι κάθε στέλεχος θα λαμβάνει υψηλότερο μισθό από τις 27/1 (αναδρομικά 1/10) έως την τελευταία ημέρα της ενεργούς δράσης του στις Ένοπλες Δυνάμεις (κατ’ έτος και σωρευτικά). Τα Φύλλα Μισθοδοσίας Φεβρουαρίου άλλωστε το κατέδειξαν με απόλυτη ευκρίνεια. Επίσης, με το Νέο Μισθολόγιο κάθε στέλεχος θα λαμβάνει υψηλότερη σύνταξη και εφάπαξ.

Κατόπιν, ορισμένοι «ανακάλυψαν” μελλοντικές μειώσεις στους μισθούς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω της Προσωπικής Διαφοράς. Προς αποσαφήνιση του τι πραγματικά ισχύει επισημαίνεται ότι η αναφορά στο άρθρο 85 προστίθεται από το ΥΠΕΘΟΟ ως απαραίτητη διάταξη κάθε νέου μισθολογίου (όπως και στο νέο μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας – ν. 5246/2025) αλλά είναι προφανές ότι στο μισθολόγιο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων ουδεμία εφαρμογή έχει, καθόσον δεν υφίσταται προσωπική διαφορά στο μισθολόγιο τους.

Αυτό αποδείχτηκε άλλωστε από την έκδοση των Φύλλων Μισθοδοσίας Φεβρουαρίου. Κατά συνέπεια, δεν υφίστανται «κρυφές» μελλοντικές μειώσεις, καθώς το νέο μισθολόγιο αποτελεί σημείο έναρξης μετά το οποίο οι αποδοχές θα βαίνουν αυξανόμενες για το σύνολο των στελεχών και το σύνολο των υπολοιπόμενων ετών υπηρεσίας».

