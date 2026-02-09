Πλακιάς για τα «χαμένα» βίντεο από την τραγωδία των Τεμπών: Γιατί κανείς δεν τα αμφισβήτησε νομικά έναν χρόνο μετά;

Παρέμβαση για τα λεγόμενα «χαμένα βίντεο» της τραγωδίας των Τεμπών έκανε το απόγευμα της Δευτέρας (09.02.2026) ο Νίκος Πλακιάς, με ανάρτησή του στα social media, την ώρα που στη Λάρισα βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη που αφορά το οπτικό υλικό.

Ο Νίκος Πλακιάς υποστηρίζει ότι στη δικογραφία υπάρχουν «τέσσερα βίντεο από τέσσερις διαφορετικές κάμερες», τρεις του ΟΣΕ και μία από κατάστημα στη Λεπτοκαρυά, τα οποία –όπως αναφέρει– έχουν πιστοποιηθεί και ταυτοποιηθεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και τους δικαστικούς πραγματογνώμονες. Με βάση αυτό, απορρίπτει ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς ότι «δεν υπάρχουν βίντεο» ή ότι «όσα υπάρχουν είναι πλαστά», σημειώνοντας ότι το υλικό, κατά την εκτίμησή του, δεν τεκμηριώνει ύπαρξη «παράνομου φορτίου» στην εμπορική αμαξοστοιχία, όπως –κατά τον ίδιο– υποστηρίζεται τα τελευταία χρόνια από ορισμένους πραγματογνώμονες.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Νίκος Πλακιάς θέτει ερωτήματα για το γεγονός ότι, όπως αναφέρει, έναν χρόνο μετά τη δημοσιοποίηση των βίντεο δεν έχει κατατεθεί μήνυση ή αγωγή κατά της Ελληνικής Αστυνομίας ή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών από όσους αμφισβητούν τη γνησιότητά τους, ούτε -όπως σημειώνει- έχει αποσταλεί το υλικό σε εξειδικευμένο εργαστήριο του εξωτερικού, όπως είχε προαναγγελθεί δημοσίως.

Η παρέμβαση του Νίκου Πλακιά έρχεται λίγο μετά την ένταση που καταγράφηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης. Το επεισόδιο σημειώθηκε την ώρα που ο μάρτυρας δεχόταν ερωτήσεις από τον Βασίλη Καπερνάρο, δικηγόρο της εταιρείας Interstar, όταν –σύμφωνα με περιγραφές παρισταμένων– υπήρξε αντιπαράθεση εντός της αίθουσας μεταξύ άνδρα που συνόδευε τον δικηγόρο και συγγενών θυμάτων.

Η διαδικασία διεκόπη προσωρινά και, κατά την έξοδο από την αίθουσα, ο Βασίλης Καπερνάρος φέρεται να σχολίασε ότι «εμείς κάνουμε δίκη και όχι θέατρο», προκαλώντας αντιδράσεις συγγενών, μεταξύ των οποίων και του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος κατήγγειλε ότι «μπράβοι» βρέθηκαν εντός του μεγάρου ασκώντας ψυχολογική πίεση σε μητέρα θύματος. Μίλησε επίσης για «ξεφτίλα», για «πουλημένους», «για ανθρώπους που ειρωνεύονται τους συγγενείς και για θέατρο».

«Παρακολουθώ την δίκη στη Λάρισα για τα “χαμένα βίντεο” και ακούω να λένε κάποιοι ότι δεν υπάρχουν βίντεο στη δικογραφία και κάποιοι άλλοι ότι αυτά που υπάρχουν είναι πλαστά.

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ΤΕΣΣΕΡΑ βίντεο στη δικογραφία από τέσσερις διαφορετικές κάμερες, τρεις του ΟΣΕ και μία ενός καταστήματος στη Λεπτοκαρυά. Αυτά τα βίντεο είναι πιστοποιημένα και ταυτοποιημένα από τη Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και τους δικαστικούς πραγματογνώμονες.

Άρα είναι γνήσια 100% και δείχνουν ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν κουβαλούσε κανένα παράνομο φορτίο στο σημείο όπου τρία χρόνια τώρα υποστήριζαν ότι υπήρχε αυτό διάφοροι πραγματογνώμονες και ειδικοί.

Εντύπωση μου κάνει ότι ένα χρόνο μετά την δημοσιοποίηση των βίντεο δεν βρέθηκε κανένας δικηγόρος συγγενή που αμφισβητεί τη γνησιότητά τους να καταθέσει μήνυση ή αγωγή κατά της Ελληνικής Αστυνομίας του Εγκληματολογικο , αλλά και του Καπερνάρου που προσκόμισε τα βίντεο.

Επίσης εντύπωση μου κάνει που ένα χρόνο μετά δεν βρέθηκε ΕΝΑΣ να στείλει αυτά τα βίντεο σε εξειδικευμένο εργαστήριο του εξωτερικού όπως έλεγαν τότε.

Γιατί άραγε;»