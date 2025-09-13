Πλακώθηκαν Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη – Ένας τραυματίας

Ένταση προκλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 13.09.2025, στην πλατεία Συντάγματος, μετά από επεισόδιο Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

Μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα, 5 άτομα, 2 Ισραηλινοί και 3 Παλαιστίνιοι, πιάστηκαν στα χέρια έξω από τη Βουλή, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 29χρονου άνδρα από το Ισραήλ.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι, οι δύο υπήκοοι Ισραήλ μία 30χρονη και 29χρονος και 3 άνδρες υπήκοοι Παλαιστίνης ηλικίας 27, 26 και 25 ετών προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος.

Στην κατοχή των υπηκόων Παλαιστίνης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 πλαστικά κοντάρια, από τα οποία 2 έφεραν σημαίες.

Με την ολοκλήρωση της προανάκρισης θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.