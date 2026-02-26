Πλατύ Ημαθίας: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών καταυλισμός Ρομά που βρίσκεται κοντά στο σημείο δολιοφθοράς των καλωδίων τηλεδιοίκησης του ΟΣΕ

Ένας καταυλισμός Ρομά κοντά στο σημείο της δολιοφθοράς των καλωδίων της τηλεδιοίκησης του ΟΣΕ στον σταθμό Πλατύ Ημαθίας, στον οποίο έχουν βρει καταφύγιο σκληρές παραβατικές μονάδες που δραστηριοποιούνται σε πολλούς τομείς, ανάμεσα στους οποίους και στο λαθρεμπόριο χαλκού, έχει μπει στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI καθώς οι αναλυτές εκτιμούν πως εκεί κρύβεται το μυστικό της περίεργης υπόθεσης

Σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πληροφορίες, αναλυτές του ελληνικού FBI εκτιμούν ότι το πιο πιθανό ενδεχόμενο για τα καλώδια στο Πλατύ Ημαθίας είναι ότι κάποιοι Ρομά, από τις συγκεκριμένες σκληρές ομάδες που κρύβονται και δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο καταυλισμό, πήγαν έσκαψαν και προσπάθησαν να αφαιρέσουν χαλκοσωλήνες.

Όμως είτε γιατί δεν πρόλαβαν, είτε γιατί ήταν μία διαδικασία ιδιαίτερα δύσκολη και μη αποδοτική, αποφάσισαν να εγκαταλείψουν στη μέση την προσπάθειά τους και να φύγουν.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το σημείο βρίσκεται μέσα σε χωράφια κοντά στον συγκεκριμένο οικισμό Ρομά ο οποίος ανήκει στην αρμοδιότητα του αστυνομικού Τμήματος Αλεξάνδρειας Ημαθίας.

Δεν υπάρχουν κάμερες πουθενά στο σημείο καθώς βρίσκεται, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί, μέσα στα χωράφια.

Τόνους χαλκού

Μάλιστα πριν λίγους μήνες η αστυνομία έκανε έφοδο στο συγκεκριμένο οικισμό και βρήκε τόνους χαλκού που είχαν αρπάξει οι σκληρές συμμορίες Ρομά που μένουν στο σημείο από διάφορα σημεία της ευρύτερης περιοχής, ενώ πριν λίγες εβδομάδες κατασχέθηκαν τόνοι από νοθευμένο ελαιόλαδο με χρωστικές ουσίες ιδιαίτερα επικίνδυνο για την υγεία, που είχαν προμηθευτεί συγκεκριμένες ομάδες για να το σπρώξουν στο εμπόριο.

Παράλληλα περιμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας που έχουν κάνει αυτοψία στο σημείο εκτιμώντας ότι επειδή περισσότεροι από τους Ρομά που δραστηριοποιούνται στο λαθρεμπόριο χαλκού είναι σεσημασμένοι σου έχουν κάνει το λάθος και θα έχουν αφήσει αποτυπώματα DNA και έτσι θα γίνει η ταυτοποίηση τους

Παράλληλα στο μικροσκόπιο του υλικού έχουν μπει άλλες τέσσερις με πέντε ανάλογες περιπτώσεις, όπου συμμορίες Ρομά κατάφεραν να βγάλουν χαλκό μέσα από κάποιες κλειστές εγκαταστάσεις του ΟΣΕ.