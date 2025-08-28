Συμβαίνει τώρα:
Πλημμύρες στη Μάνδρα: Αθώοι οι τρεις κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Η εισαγγελέας βέβαια είχε προτείνει την ενοχή του πρώην προϊσταμένου της Υπηρεσίας Δόμησης και της αναπληρώτριας προϊσταμένης Τεχνικών Έργων, ενώ είχε εισηγηθεί την απαλλαγή της πρώην δημάρχου
Αθώοι ομόφωνα κηρύχθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν τη Μάνδρα τον Νοέμβριο του 2017 από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων, έπειτα από την αναίρεση που είχε ασκήσει ο Άρειος Πάγος για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Οι πλημμύρες της Μάνδρας είχαν πραγματικά συγκλονίσει το πανελλήνιο πριν λίγα χρόνια και το δικαστήριο έφτασε στην απόφαση της απαλλαγής των κατηγορουμένων για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Οι κατηγορούμενοι ήταν η πρώην δήμαρχος Μάνδρας, ο τότε προϊστάμενος της Υπηρεσίας Δόμησης Ελευσίνας και η αναπληρώτρια προϊστάμενη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Η εισαγγελέας της έδρας βέβαια είχε προτείνει την ενοχή του πρώην προϊσταμένου της Υπηρεσίας Δόμησης και της αναπληρώτριας προϊσταμένης Τεχνικών Έργων, ενώ είχε εισηγηθεί την απαλλαγή της πρώην δημάρχου.

