Πολεμική Αεροπορία: Οι εντάσεις Ιράν – ΗΠΑ αλλάζουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για τις ασκήσεις «Ηνίοχος» και «Red Flag»

Η αλυσίδα εξελίξεων που πυροδότησε η κλιμάκωση γύρω από το Ιράν, με τις ΗΠΑ να μετακινούν σημαντικό όγκο αεροναυτικών δυνάμεων προς Ευρώπη και Μέση Ανατολή, επηρεάζει μεταξύ άλλων και τις ασκήσεις «Ηνίοχος» και «Red Flag» που εντάσσονται στο επιχειρησιακό πλάνο που είχε σχεδιάσει η ελληνική Πολεμική Αεροπορία.

Η Πολεμική Αεροπορία υποχρεούται να επανεκτιμήσει προτεραιότητες, διαθεσιμότητες και ρίσκα, σε μια περίοδο όπου οι απαιτήσεις ετοιμότητας για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δεν επιτρέπουν εύκολα πολυτέλειες., ενώ οι εντάσεις ανάμεσα σε Ιράν – ΗΠΑ οδεύουν προς κλιμάκωση.

Το αποτέλεσμα, με βάση την εικόνα που διαμορφώνεται, δείχνει ότι ο «Ηνίοχος» του φετινού Μαρτίου, καθώς πολλές διεθνείς συμμετοχές ακυρώθηκαν, τείνει να πάρει χαρακτήρα εθνικής άσκησης.

Επίσης, η συμμετοχή της Πολεμικής Αεροπορίας στη «Red Flag» στις ΗΠΑ μετατίθεται για επόμενο χρόνο, καθώς το κρίσιμο σκέλος της αεροπορικής υποστήριξης στο υπερατλαντικό πέρασμα, δηλαδή η δυνατότητα εναέριου ανεφοδιασμού, εμφανίζεται πρακτικά κλειδωμένο από τις επιχειρησιακές ανάγκες της Ουάσιγκτον.

Δεν πρόκειται για απλή μεταβολή προγράμματος αλλά για προσαρμογή σε ένα περιβάλλον όπου οι μεγάλες αεροπορικές ασκήσεις δεν είναι πλέον ουδέτερες δραστηριότητες προβολής σημαίας, αλλά κόμβοι που επηρεάζονται άμεσα από τις πραγματικές επιχειρήσεις, τη διαθεσιμότητα κρίσιμων μέσων και τις πολιτικο-στρατιωτικές αποφάσεις των συμμάχων.

Και αυτό, για την Ελλάδα, λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι το δόγμα ετοιμότητας πρέπει να στηρίζεται σε εθνικά εργαλεία, όχι σε παραδοχές δεδομένης συμμαχικής υποστήριξης.

Ηνίοχος 2026: Το πλαίσιο και η εθνική διάσταση

Ο Ηνίοχος 2026 παραμένει, τυπικά, το μεγάλο ανοιξιάτικο ραντεβού της ελληνικής αεροπορικής ισχύος. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πολεμικής Αεροπορίας, η άσκηση εξελίσσεται σε τρεις φάσεις: προετοιμασία 2–8 Μαρτίου 2026, εκτέλεση 9–20 Μαρτίου 2026 και αναδίπλωση 21–23 Μαρτίου 2026.

Ελληνικά F-16 / Φωτογραφία ΓΕΑ

Στην πράξη, όμως, ο διεθνής χαρακτήρας που είχε χτιστεί τα τελευταία χρόνια δέχεται ισχυρή πίεση. Οι συμμετοχές μειώνονται και το βάρος πέφτει ξανά στη μαζική κινητοποίηση εθνικών μέσων, με την Ανδραβίδα και το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας να λειτουργούν ως κέντρο σχεδίασης και αξιολόγησης για σενάρια που ακουμπούν τις ελληνικές προτεραιότητες.

Οι μειωμένες ξένες συμμετοχές και το μήνυμα που στέλνουν

Η εικόνα που αποτυπώνεται είναι πλέον ότι οι ΗΠΑ δεν θα έχουν παρουσία στον Ηνίοχο 2026, με βασική αιτία τη φόρτιση λόγω Ιράν και τις αυξημένες επιχειρησιακές δεσμεύσεις. Αυτό πρακτικά αφαιρεί από την άσκηση έναν από τους πιο ελκυστικούς πόλους για πολλούς συμμετέχοντες, καθώς η αμερικανική συμμετοχή λειτουργεί ως καταλύτης για τη διεύρυνση της λίστας και την προσθήκη μέσων υψηλής αξίας.

Στο ίδιο κάδρο, απουσιάζουν και άλλοι ισχυροί παίκτες που τα προηγούμενα χρόνια έδιναν πολυεθνικό αποτύπωμα, όπως το Ισραήλ. Το αποτέλεσμα είναι ένας Ηνίοχος με σαφώς πιο περιορισμένη διεθνή διάσταση, όπου η παρουσία που ξεχωρίζει ουσιαστικά είναι η γαλλική.

Σύμφωνα με την εικόνα συμμετοχών που έχει δημοσιευθεί, η Γαλλία εμφανίζεται να συμμετέχει με Mirage 2000D και E-3F, ενώ υπάρχουν και μικρότερες συμμετοχές/συνεισφορές από χώρες όπως Ρουμανία, Σλοβενία, Μαυροβούνιο, Κύπρος, Αλβανία, καθώς και παρατηρητές/αποστολές ειδικών δυνάμεων σε περιορισμένο πλαίσιο.

Για την Αθήνα, το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν ο ΗΝΙΟΧΟΣ θα έχει λιγότερες σημαίες, αλλά τι κερδίζει και τι χάνει επιχειρησιακά.

Ο εθνικός χαρακτήρας και τα οφέλη του

Υπάρχει μια εύκολη ανάγνωση που ταυτίζει τις πολλές ξένες συμμετοχές με επιτυχία και τις λιγότερες με υποβάθμιση. Στην επιχειρησιακή πραγματικότητα, αυτό δεν είναι απόλυτο.

Ένας Ηνίοχος με πιο εθνικό προσανατολισμό δίνει στην Πολεμική Αεροπορία αρκετά πλεονεκτήματα:

– Ελευθερία σε εθνικά σενάρια. Όταν η άσκηση είναι πολυεθνική, ο σχεδιασμός αναγκαστικά ισορροπεί μεταξύ διαλειτουργικότητας και σεναρίων που δεν εκθέτουν ευαίσθητες τακτικές. Όταν η άσκηση γίνεται πιο εθνική, ανοίγει χώρος για πιο ρεαλιστική δοκιμή εθνικών σχεδίων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, με έμφαση σε χρόνους αντίδρασης, συνδυασμένες αποστολές, προστασία κρίσιμων υποδομών και διαχείριση κορεσμού.

– Ουσιαστική κατανομή των ωρών και των διαθεσιμοτήτων. Η υποστήριξη ξένων αποστολών απαιτεί προσωπικό, υποδομές, προτεραιότητες στη βάση και συχνά μια σειρά από δεσμεύσεις στο πρόγραμμα πτήσεων. Με λιγότερους ξένους, η ΠΑ μπορεί να «ρίξει» το βάρος εκεί που την καίει: στο επίπεδο πληρωμάτων, στην ωρίμανση τακτικών και στη σκληρή αξιολόγηση.

– Έλεγχος του μηνύματος αποτροπής. Σε μια περίοδο που η περιοχή είναι εύφλεκτη, η Αθήνα μπορεί να επιλέξει τι θέλει να εκπέμψει: υψηλή ετοιμότητα για εθνικές αποστολές, με καθαρό σήμα ότι η Πολεμική Αεροπορία δεν εξαρτά την επιχειρησιακή της ένταση από το πόσοι θα έρθουν.

Η γαλλική παρουσία ως σταθερά

Η Γαλλία, ακόμη και σε δύσκολες χρονιές, διατηρεί συνήθως ενεργό αποτύπωμα στον Ηνίοχο. Η αναφερόμενη συμμετοχή με Mirage 2000D και E-3F έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί αγγίζει δύο πεδία που η ΠΑ αξιολογεί διαρκώς δηλαδή την κρούση και την εναέρια επιτήρηση.

Η παρουσία ενός αερομεταφερόμενου συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου, προσθέτει στην άσκηση ακριβώς αυτό που λείπει συχνά στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα και δεν είναι άλλο παρά ένα ισχυρό ιπτάμενο κέντρο διοίκησης και ελέγχου, με δυνατότητα να υποστηρίξει σύνθετες αεροπορικές επιχειρήσεις σε μεγάλη κλίμακα.

Για την Ελλάδα, που επενδύει στη δικτυοκεντρική αντίληψη και στη συνεργασία διαφορετικών τύπων μαχητικών, το να «δουλέψει» σεναριακά με τέτοιο πολλαπλασιαστή ισχύος έχει άμεση επιχειρησιακή αξία.

Ελληνικό F-16 / Φωτογραφία ΓΕΑ

Red Flag 2026: Ακύρωση συμμετοχής με option για το μέλλον

Η Red Flag στο Nellis δεν είναι μια ακόμη άσκηση. Είναι το περιβάλλον όπου οι αεροπορίες δοκιμάζουν διαδικασίες μεγάλης κλίμακας, υψηλής απειλής και συνδυασμένων επιχειρήσεων, σε πεδίο που προσομοιώνει σύγχρονο πόλεμο ακριβείας, ηλεκτρονικού πολέμου και κορεσμού.

Η ίδια η αμερικανική πλευρά κρατάει συνήθως «κλειστά» τα ακριβή χρονοδιαγράμματα μέχρι λίγο πριν την έναρξη, όμως συμμαχικές ανακοινώσεις έχουν ήδη περιγράψει το πλαίσιο της Red Flag 2026.

Για την Πολεμική Αεροπορία, η συμμετοχή είχε διπλό στόχο. Αφενός να αποτυπώσει σε ρεαλιστικό περιβάλλον τη μετάβαση σε πιο ώριμες δικτυοκεντρικές τακτικές, και αφετέρου να μετρήσει προσωπικό, συντήρηση και υποστήριξη σε πολύ απαιτητικό υπερπόντιο εγχείρημα.

Ο εναέριος ανεφοδιασμός πάνω από τον Ατλαντικό

Η υπερατλαντική ανάπτυξη μαχητικών είναι επιχείρηση από μόνη της. Δεν είναι απλή μετακίνηση καθώς χρειάζεται:

ακριβής σχεδίαση διαδρομής και εναλλακτικών

στάσεις σε ενδιάμεσες βάσεις

συνοδεία και υποστήριξη με αεροσκάφη μεταφοράς τεχνικών και ανταλλακτικών.

αξιόπιστη αλυσίδα εναέριου ανεφοδιασμού

Σε περίοδο όπου η USAF δεσμεύει μεγάλο μέρος των ιπτάμενων τάνκερ της για πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες που σχετίζονται με τη Μέση Ανατολή, η διαθεσιμότητα για την υποστήριξη επιπλέον υπερατλαντικών αποστολών συμμάχων γίνεται αντικειμενικά δυσκολότερη.

Το βλέπουμε και από το ευρύτερο αποτύπωμα της κινητοποίησης, όπου αεροπορικές μετακινήσεις συνοδεύονται από tankersupport ως ένδειξη επιχειρησιακής προετοιμασίας.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει πιο καθαρά από ποτέ γιατί η απόκτηση ιπτάμενων τάνκερ δεν θα αποτελεί «πολυτέλεια», αλλά στρατηγικό πολλαπλασιαστή ισχύος για την Πολεμική Αεροπορία.

Ένα εθνικό capability εναέριου ανεφοδιασμού απελευθερώνει την επιχειρησιακή ακτίνα των μαχητικών, αυξάνει τον χρόνο παραμονής τους στην περιοχή ενδιαφέροντος, επιτρέπει περισσότερες εξόδους ανά κύκλο επιχειρήσεων και δίνει πραγματικό βάθος στην αποτροπή, ειδικά στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.

Σχηματισμός αεροσκαφών στην άσκηση «Ηνίοχος 2025» / Φωτογραφία ΓΕΑ

Ταυτόχρονα, μειώνει την εξάρτηση από συμμαχικά τάνκερ σε στιγμές κρίσης – ακριβώς όπως αποδεικνύεται τώρα – και θωρακίζει τη δυνατότητα υπερπόντιων μετασταθμεύσεων ή συμμετοχών σε ασκήσεις και επιχειρήσεις χωρίς να εξαρτάται ο σχεδιασμός από τη διαθεσιμότητα τρίτων.

Τα ιπτάμενα τάνκερ δεν προσθέτουν απλώς καύσιμο αλλά επιλογές, χρόνο και πρωτοβουλία, δηλαδή τα τρία στοιχεία που κρίνουν την έκβαση σε ένα περιβάλλον υψηλής έντασης.

Η προσαρμοστικότητα της Πολεμικής Αεροπορίας

Συμπερασματικά το αποτύπωμα που αφήνουν οι τελευταίες εξελίξεις είναι ότι ο «Ηνίοχος 2026», με τις μειωμένες ξένες συμμετοχές, δείχνει να γυρίζει σε έναν πιο εθνικό πυρήνα, χωρίς αυτό να είναι κατ’ ανάγκη αρνητικό.

Αν αξιοποιηθεί σωστά, μπορεί να λειτουργήσει ως πλατφόρμα δοκιμής εθνικών σχεδίων, με αυστηρή αξιολόγηση και με σενάρια κομμένα και ραμμένα στα ελληνικά επιχειρησιακά δεδομένα.

Την ίδια στιγμή, η αναβολή συμμετοχής στην Red Flag υπενθυμίζει ότι σε εποχές πραγματικών επιχειρήσεων οι ασκήσεις επηρεάζονται από τη διαθεσιμότητα κρίσιμων μέσων.

Η μεγάλη, όμως, εικόνα για την Πολεμική Αεροπορία είναι ότι προσαρμόζει το πρόγραμμα και τον σχεδιασμό της, όχι με όρους εντυπώσεων, αλλά με όρους επιχειρησιακής λογικής, διατήρησης ετοιμότητας και εκτίμησης ρίσκου-οφέλους.

Και αυτό, στη σημερινή συγκυρία, είναι πιο ουσιαστικό από οποιοδήποτε επικοινωνιακό τρόπαιο.

Πηγή: OnAlert.gr – Ρεπορτάζ: Κώστας Σαρικάς