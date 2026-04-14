Πάτρα: Απεσταλμένος του Θεού δήλωσε 44χρονος που συνελήφθη με κλεμμένη μηχανή

Ο 44χρονος κλέφτης είπε ακόμη ότι ο Ιησούς Χριστός τού έστειλε τη μηχανή για να διαδώσει τον λόγο του Ύψιστου
Μηχανές της ελληνικής αστυνομίας
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Σωτήρης Δημητρόπουλος

Στην ψυχιατρική κλινική του πανεπιστημιακού γενικού νοσοκομείου στην Πάτρα μεταφέρθηκε ένας 44χρονος. Λίγο νωρίτερα ο άνδρας που συνελήφθη να οδηγεί κλεμμένη μηχανή είχε πει στους αστυνομικούς ότι είναι απεσταλμένος του Θεού και πως το μηχανάκι τού «εστάλη» για να διακηρύξει το λόγο Του Ύψιστου!

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Patrapress.gr, ο 44χρονος είχε κλέψει τη μηχανή δημοσιογράφου, η οποία ήταν σταθμευμένη στη λεωφόρο Όθωνος Αμαλίας στην Πάτρα.

Στη συνέχεια, ταξίδεψε με αυτή μέχρι τα Καλάβρυτα, όπου επισκέφθηκε καφενείο και έφυγε χωρίς να πληρώσει…

Ωστόσο, εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας.

Μεταφέρθηκε στην Πάτρα, με τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων με έκπληξη να τον ακούν να ομολογεί την κλοπή υποστηρίζοντας πως είναι «απεσταλμένος του Θεού και ο Ιησούς Χριστός τού έφερε το μηχανάκι για να διαδώσει το λόγο του Θεού».

