Πολεμική Αεροπορία: Τα Rafale της 332 Μοίρας πρωταγωνίστησαν στην άσκηση «Spears of Victory» της Σαουδικής Αραβίας

Η Πολεμική Αεροπορία, μετά την ενίσχυσή της, με μαχητικά αεροσκάφη Rafale, έχει επεκτείνει την παρουσία της, συμμετέχοντας σε διεθνείς ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις, προβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο την υψηλή επιχειρησιακή της ετοιμότητα και αποτρεπτική ισχύ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το γεγονός ότι η Πολεμική Αεροπορία συμμετείχε με Rafale στην πολυεθνική άσκηση «Spears of Victory» που πραγματοποιήθηκε από την Κυριακή 18 Ιανουαρίου έως την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, στο Νταχράν της Σαουδικής Αραβίας.

Ελληνικά Rafale στην Σαουδική Αραβία / Φωτογραφία ΓΕΑ

Τέσσερις γαλανόλευκες «ριπές ανέμου» της 332 Μοίρας της 114 Πτέρυγας Μάχης, μαζί με τεχνικό προσωπικό, μεταφέρθηκε με αεροσκάφη C- 130 και μεταστάθμευσε στην αεροπορική Βάση King Abdulaziz της Σαουδικής Αραβίας.

Το προσωπικό της 332 Μοίρας που συμμετείχε στην άσκηση «Spears of Victory» / Φωτογραφία ΓΕΑ

Η συμμετοχή της Πολεμικής Αεροπορίας στην άσκηση «Spears of Victory» έχει ιδιαίτερη σημασία διότι πραγματοποιήθηκε σε περιβάλλον διαφορετικό από τα ελληνικά δεδομένα, με διαφορετική γεωγραφία, διαφορετική «αεροπορική γεωμετρία» αποστάσεων, διαφορετικές συνθήκες και διαφορετικό επιχειρησιακό ρυθμό, παράγοντες που αναγκάζουν πληρώματα και τεχνικούς να λειτουργήσουν με πειθαρχία διαδικασιών και με ευελιξία.

Ελληνικό Rafale στην Σαουδική Αραβία / Φωτογραφία ΓΕΑ

Κατά τη διάρκεια της άσκησης εκτελέστηκαν αποστολές οι οποίες κάλυψαν όλο το εύρος των αεροπορικών επιχειρήσεων, ημέρα και νύχτα, σε περιβάλλον αντιμετώπισης σύγχρονων απειλών, με σκοπό την επαύξηση του επιπέδου συνεργασίας και διαλειτουργικότητας των συμμετεχόντων.

Η άσκηση σχεδιάστηκε και συντονίστηκε από το Air War Center της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας, είναι τύπου LIVEX (Live Exercise) και συμμετείχαν εκτός της Ελλάδας:

η Σαουδική Αραβία με αεροσκάφη F-15, Eurofighter Typhoon και Tornado,

η Γαλλία με Rafale,

η Ιταλία με Eurofighter Typhoon,

η Ιορδανία με F-16,

το Πακιστάν με F-16,

το Ηνωμένο Βασίλειο με Eurofighter Typhoon,

το Κατάρ με Eurofighter Typhoon,

το Μπαχρέιν με ελικόπτερα UH-60 Black Hawk και

οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με F-16.

Τέλος, η Μαλαισία, το Μαρόκο, το Μπαγκλαντές, το Ομάν και η Τουρκία συμμετείχαν με παρατηρητές.

Πηγή: OnAlert.gr