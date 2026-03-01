Πορεία έξω από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα – Πολίτες διαμαρτύρονται για την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν

Διαμαρτυρία πραγματοποιείται αυτή την ώρα έξω από την αμερικανική πρεσβεία στο κέντρο της Αθήνας, με τους διαδηλωτές να διαμαρτύρονται για την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Δεκάδες πολίτες κρατώντας πανό και υψώνοντας τις σημαίες της Παλαιστίνης και του Ιράν μπροστά από την αμερικανική πρεσβεία, ζητούν την προσοχή των ΗΠΑ και εναντιώνονται στον «πόλεμο που κήρυξε» εναντίον του Ιράν.

Η πορεία ξεκίνησε από το Πάρκο Ελευθερίας με το κεντρικό πανό να γράφει «Σπέρνουν τον όλεθρο στη Μέση Ανατολή. Έξω η Ελλάδα από τη σφαγή».

Κυριαρχούν τα συνθήματα «Στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή, η μόνη υπερδύναμη είναι οι λαοί», «Καμιά συμμετοχή, καμία εμπλοκή, έξω το ΝΑΤΟ κι οι Αμερικανοί», «Διέξοδο στον πόλεμο θα δώσει ο λαός, ανίκητος δεν είναι ο ιμπεριαλισμός». Οι διαδηλωτές μάλιστα τους αποκαλούν «φονιάδες των λαών».

Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται επίσης στο σημείο για να αποτρέψουν τυχόν επιθετικές ενέργειες.