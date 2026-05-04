Πόρτο Ράφτη: 36χρονη κατήγγειλε τον σύντροφό της για ξυλοδαρμό – Την είχε χτυπήσει πολλές φορές στο κεφάλι

Ακόμα μία καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία έγινε, αυτή τη φορά από μία 36χρονη γυναίκα, στο Πόρτο Ράφτη, η οποία υποστήριξε πως ο σύντροφός της την χτύπησε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (1/5/2026).

Συγκεκριμένα η 36χρονη κάλεσε την αστυνομία και ανέφερε ότι έχει δεχτεί πολλά χτυπήματα στο κεφάλι από το σύζυγό της. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι της γυναίκας στο Πόρτο Ράφτη όπου τους είπε ότι ο σύζυγος της τη χτύπησε στο πάνω μέρος του κεφαλιού της, ενώ φαίνεται ότι είχε και ένα καρούμπαλο στη δεξιά πλευρά.

Ακόμα, η 36χρονη πρόσθεσε πως μετά την επίθεση ο άνδρας της έφυγε από το σπίτι αλλά η ίδια δεν μπορούσε να πάει κατευθείαν στο αστυνομικό τμήμα γιατί είχε μαζί της και το μωρό της.

Την επόμενη ημέρα η γυναίκα έφτασε στο Α.Τ. Μαρκοπούλου και κατέθεσε σε βάρος του συζύγου της για ενδοοικογενειακή βία χωρίς όμως να ζητήσει την ποινική του δίωξη.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι τη χτύπησε δύο-τρεις φορές, δύο στο κεφάλι της με το χέρι του και μία στον σβέρκο της με την παλάμη του χεριού του, και μετά κατάλαβε ότι είχε και καρούμπαλο στο κεφάλι της και κάποιον τραυματισμό στο αριστερό της αυτί.