Ελλάδα

Πόρτο Ράφτη: 36χρονη κατήγγειλε τον σύντροφό της για ξυλοδαρμό – Την είχε χτυπήσει πολλές φορές στο κεφάλι

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι τη χτύπησε δύο-τρεις φορές, δύο στο κεφάλι της με το χέρι του και μία στον σβέρκο της με την παλάμη του χεριού του
Πόρτο Ράφτη: 36χρονη κατήγγειλε τον σύντροφό της για ξυλοδαρμό – Την είχε χτυπήσει πολλές φορές στο κεφάλι

Ακόμα μία καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία έγινε, αυτή τη φορά από μία 36χρονη γυναίκα, στο Πόρτο Ράφτη, η οποία υποστήριξε πως ο σύντροφός της την χτύπησε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (1/5/2026).

Συγκεκριμένα η 36χρονη κάλεσε την αστυνομία και ανέφερε ότι έχει δεχτεί πολλά χτυπήματα στο κεφάλι από το σύζυγό της. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι της γυναίκας στο Πόρτο Ράφτη όπου τους είπε ότι ο σύζυγος της τη χτύπησε στο πάνω μέρος του κεφαλιού της, ενώ φαίνεται ότι είχε και ένα καρούμπαλο στη δεξιά πλευρά.

Ακόμα, η 36χρονη πρόσθεσε πως μετά την επίθεση ο άνδρας της έφυγε από το σπίτι αλλά η ίδια δεν μπορούσε να πάει κατευθείαν στο αστυνομικό τμήμα γιατί είχε μαζί της και το μωρό της.

Την επόμενη ημέρα η γυναίκα έφτασε στο Α.Τ. Μαρκοπούλου και κατέθεσε σε βάρος του συζύγου της για ενδοοικογενειακή βία χωρίς όμως να ζητήσει την ποινική του δίωξη.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι τη χτύπησε δύο-τρεις φορές, δύο στο κεφάλι της με το χέρι του και μία στον σβέρκο της με την παλάμη του χεριού του, και μετά κατάλαβε ότι είχε και καρούμπαλο στο κεφάλι της και κάποιον τραυματισμό στο αριστερό της αυτί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
117
69
58
47
45
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σε νοσοκομείο της Πάτρας 11χρονος που έπεσε πάνω του ανήλικος με πατίνι – Θα υποβληθεί σε χειρουργείο
Το τραυματισμένο παιδί, η ζωή του οποίου δεν κινδυνεύει, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, όπου του τοποθετήθηκε γύψος, αλλά κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Πάτρας
πατίνι
Μάιος με χιόνια: Το πιο ακραίο φαινόμενο των τελευταίων 40 χρόνων που «αναποδογύρισε» την Ευρώπη
«Οι θερμοκρασίες που είδαμε σε πολλές περιοχές, αλλά και στην Αθήνα, είναι 12 με 13 βαθμούς χαμηλότερες από τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες», ανέφερε ο Κώστας Λαγουβάρδος
χιόνια
Newsit logo
Newsit logo