Ελλάδα

Λαύριο: 17χρονη μαζί με τον 14χρονο αδερφό της δημιουργούσαν ψεύτικες γυμνές φωτογραφίες ανηλίκων και τις ανέβαζαν στο ίντερνετ

Οι Αρχές οδηγήθηκαν στα δύο αδέρφια μετά από δύο καταγγελίες ανήλικων κοριτσιών που είδαν επεξεργασμένες γυμνές φωτογραφίες τους σε λογαριασμούς Instagram
Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook, Twitch and Reddit / REUTERS
Στη σύλληψη δυο αδερφών, μιας 17χρονης και ενός 14χρονου, προχώρησαν οι αρχές στο Λαύριο καθώς κατηγορούνται ότι δημιουργούσαν ψεύτικες γυμνές φωτογραφίες ανήλικων κοριτσιών.

Για την υπόθεση του Λαυρίου συνελήφθη τόσο η 17χρονη όσο και ο 14χρονος αδερφός της για πορνογραφία ανηλίκων και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, συνελήφθη η 52χρονη μητέρα, κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι Αρχές οδηγήθηκαν στα δύο αδέρφια μετά από δύο καταγγελίες ανήλικων κοριτσιών που είδαν επεξεργασμένες γυμνές φωτογραφίες τους σε λογαριασμούς Instagram. 

Μάλιστα σε ερώτηση των αστυνομικών η 17χρονη παραδέχτηκε ότι ο αδερφός της έβρισκε τις φωτογραφίες (πιθανότατα συμμαθητριών του) μέσα από τα social media και αφού απομόνωνε τα πρόσωπα, τις ενσωμάτωνε σε άγνωστες γυμνές φωτογραφίες. 

Στη συνέχεια ο 14χρονος ανέβαζε τις ψεύτικες γυμνές φωτογραφίες σε λογαριασμό στο Instagram. 

