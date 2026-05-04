Πρώην στέλεχος τραπεζικής εταιρείας κέρδισε τη δικαστική μάχη για τα μπόνους που του «έφαγαν»

Την ώρα που προωθείται νομοθετική ρύθμιση προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών από αθέμιτες πρακτικές τραπεζών για καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ, καταγγελίες εργαζομένων σε χρηματοπιστωτικά καταστήματα σκιαγραφούν ένα δυστοπικό περιβάλλον εργασίας με «ψαλίδι» σε συμφωνημένες αποδοχές και ασαφές πλαίσιο εργασίας.

Μία τέτοια περίπτωση καταγράφει στην αγωγή του εργαζόμενος που με αγωγή του κατήγγειλε την παράνομη και καταχρηστική απόλυσή του, αλλά και τη στέρηση των χρηματικών μπόνους που είχε συμφωνήσει, με την τραπεζική εταιρεία της Βουλγαρίας με υποκατάστημα στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη εταιρεία εισήλθε στη χώρα μας το 2022, συνεργάζεται με μεγάλες εταιρείες λιανικής και «υπόσχεται» αγορές με δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα αλλά και ιδιωτικό δανεισμό έως 10 χιλιάδες ευρώ χωρίς γραφειοκρατία και αναλυτικά αποδεικτικά έγγραφα. Μάλιστα, στην ηλεκτρονική της ιστοσελίδα προτάσσει την αξιοπιστία, την αμεσότητα και την ευκολία χρήσης, ως τις αρετές που διαθέτει, δημιουργώντας ανταγωνιστικά χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, πρώην στέλεχός της στο χώρο των πωλήσεων και του μάρκετινγκ, τα στοιχεία του οποίου είναι στη διάθεση του Newsit.gr, καταγγέλλει την τραπεζική εταιρεία για μονομερή καταγγελία της σύμβασης εργασίας, αναιτιολόγητα, επειδή διαμαρτυρήθηκε για τη μη καταβολή των προσυμφωνημένων μπόνους για την κατάκτηση των στόχων που του είχε θέσει η εταιρεία.

«Υπαγορεύτηκε από ταπεινά ελατήρια που δεν εξυπηρετούσαν τον σκοπό του δικαιώματος και ειδικότερα οφείλονταν σε εμπάθεια και σε λόγους εκδίκησης και συγκεκριμένα επειδή στο τέλος και των τεσσάρων τριμήνων του έτους, διαμαρτυρήθηκα στην εναγόμενη για το γεγονός πως δεν μου καταβλήθηκε πλήρως το Bonus, που προδήλως είχα δικαίωμα να λάβω, με βάση τους επιτευχθέντες στόχους, που μου είχαν τεθεί», αναφέρει σχετικά ο εναγόμενος, χαρακτηρίζοντας παράνομη και καταχρηστική την απόλυσή του από το τραπεζικό κατάστημα που εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Στην αγωγή του, ο απολυθείς διαμαρτύρεται έντονα για το γεγονός ότι ενώ επί ένα ολόκληρο έτος έπιανε τους στόχους που έθετε η εργοδοσία και με το παραπάνω…. η εταιρεία έβαζε χοντρό «ψαλίδι» στα χρήματα που έπρεπε να εισπράξει… με το έτσι θέλω. «Εξέφρασα στον προϊστάμενό μου τη συνακόλουθη δυσαρέσκειά μου για τη μη τήρηση των συμφωνηθέντων, πλην όμως η απάντηση που έλαβα, ήταν «έτσι αποφάσισε ο Τ…..» (νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας στην Ελλάδα), αναφέρει στην αγωγή του ο πρώην εργαζόμενος, ο οποίος προσέφυγε δικαστικά ενώπιον του Τμήματος Εργατικών διαφορών του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και κέρδισε την καταβολή των ακαταβληθέντων μπόνους, που δικαιούντο.

Ο πρώην εργαζόμενος καταγγέλλει επίσης ότι λόγω μεγάλης εργασιακής πίεσης για την αύξηση πωλήσεων και επίτευξη υψηλών στόχων, πολλοί πρώην συνάδελφοί του έχουν περάσει την πόρτα της εξόδου από τη τραπεζική εταιρεία, διαμαρτυρόμενοι για κακές συνθήκες εργασίας, χαμηλές αμοιβές αλλά και εργασιακό μπούλινγκ.