Ελλάδα

Πόρτο Ράφτη: Τρεις ανήλικοι πετούσαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο σπάζοντας τα τζάμια

Οι δράστες, ένας 17χρονος και δύο 16χρονοι, συνελήφθησαν από την αστυνομία
Αστικό λεωφορείο
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης

Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν στο Πόρτο Ράφτη επειδή προκάλεσαν ζημιές σε αστικό λεωφορείο, στο οποίο πετούσαν πέτρες. Πρόκειται για έναν 17χρονο και δύο 16χρονους, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία την Τετάρτη (11.02.2026).

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαρκοπούλου- Μεσογαίας, βραδινές ώρες της 8ης Φεβρουαρίου πέρασαν χειροπέδες στους τρεις ανήλικους δράστες για την επίθεση σε αστικό λεωφορείο στο Πόρτο Ράφτη.

Ειδικότερα, εκτόξευσαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο τόσο κατά την αποβίβασή τους, όσο και λίγο αργότερα που το λεωφορείο πέρασε ξανά από το σημείο, προκαλώντας σπάσιμο τζαμιών του οχήματος.

Μετά από έρευνα, ταυτοποιήθηκαν οι κατηγορούμενοι, εντοπίστηκαν λίγο αργότερα και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαρκοπούλου – Μεσογαίας, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
135
105
90
62
61
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ξεσπούν οι γονείς των νεαρών που σκοτώθηκαν σε δυστύχημα στην Πάτρα: «Μας σκότωσε τα παιδιά και ζητάει 22 χιλιάρικα»
Πρόκειται για τις οικογένειες του Γιώργου και του Γιάννη που σκοτώθηκαν το 2024 σε διασταύρωση στην Πάτρα - Ο 32χρονος σεφ κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε 4χρόνια με αναστολή αλλά αφέθηκε ελεύθερος
Ο 18χρονος και ο 19χρονος που σκοτώθηκαν σε δυστύχημα στην Πάτρα το 2024
5
Εξαφάνιση Λόρα: Έχει δώσει δείγμα DNA ο πατέρας της, ζητήθηκε και από την μητέρα της 16χρονης – Ενεργοποιείται η Eurojust
Για τον εντοπισμό της Λόρα ενεργοποιείται Eurojust, Ευρωπαϊκή δικαστική εντολή, ενώ θα υπάρξουν άρσεις απορρήτου, εξέταση DNA, κατ’ οίκον έρευνες, κινητά και το mail της έρευνας
Η 16χρονη Λόρα
Newsit logo
Newsit logo