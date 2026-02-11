Πόρτο Ράφτη: Τρεις ανήλικοι πετούσαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο σπάζοντας τα τζάμια

Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν στο Πόρτο Ράφτη επειδή προκάλεσαν ζημιές σε αστικό λεωφορείο, στο οποίο πετούσαν πέτρες. Πρόκειται για έναν 17χρονο και δύο 16χρονους, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία την Τετάρτη (11.02.2026).

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαρκοπούλου- Μεσογαίας, βραδινές ώρες της 8ης Φεβρουαρίου πέρασαν χειροπέδες στους τρεις ανήλικους δράστες για την επίθεση σε αστικό λεωφορείο στο Πόρτο Ράφτη.

Ειδικότερα, εκτόξευσαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο τόσο κατά την αποβίβασή τους, όσο και λίγο αργότερα που το λεωφορείο πέρασε ξανά από το σημείο, προκαλώντας σπάσιμο τζαμιών του οχήματος.

Μετά από έρευνα, ταυτοποιήθηκαν οι κατηγορούμενοι, εντοπίστηκαν λίγο αργότερα και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαρκοπούλου – Μεσογαίας, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.