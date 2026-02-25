Πώς ξεκίνησε ο άγριος καβγάς στην Αχαρνών – Τα δύο μαχαίρια που είχε ο 70χρονος στο αυτοκίνητό του

Δύο μαχαίρια βρήκαν μέσα στο αυτοκίνητο του 70χρονου οδηγού που συνεπλάκη στο άγριο επεισόδιο στην οδό Αχαρνών στο κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι της Τρίτης (24.2.26) με έναν 51χρονο ντελιβερά, με αποτέλεσμα οι δυο τους να συλληφθούν από τις αστυνομικές Αρχές και να σχηματιστεί δικογραφία και για τους δύο για επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

Το επεισόδιο συνέβη στις 15:10 το μεσημέρι της Τρίτης στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Νιρβάνα με τους αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν ότι όλα ξεκίνησαν μετά από μια διαμάχη που υπήρξε μεταξύ των δύο οδηγών για την προτεραιότητα στον δρόμο.

Ο 51χρονος κατέβηκε από τη μηχανή του και αφού κινήθηκε προς το αυτοκίνητο, στο οποίο βρισκόταν ο 70χρονος, άρχισε να τον χτυπάει με γροθιές, ενώ αυτός ήταν στη θέση του οδηγού.

Εκείνη τη στιγμή ο 70χρονος φέρεται να έβγαλε ένα μαχαίρι με το οποίο τραυμάτισε στο αριστερό του μπράτσο τον 51χρονο. Ο καβγάς συνεχίστηκε καθώς ο οδηγός του αυτοκινήτου κατέβηκε από αυτό και κινήθηκε προς τον οδηγό της μηχανής.

Οι δυο τους αντάλλαξαν γροθιές ενώ ο ντελιβεράς χτύπησε τον μεγαλύτερο σε ηλικία άνδρα και με το κράνος του.

Λίγα λεπτά αργότερα, έφτασαν στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πέρασαν χειροπέδες στους δύο άνδρες ενώ σε έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητο του 70χρονου εντοπίστηκαν δύο μαχαίρια, το ένα από αυτά που είχε συνολικό μήκος 20 εκατοστά, ενώ το δεύτερο βρέθηκε στο ντουλαπάκι του συνοδηγού.

Και οι δύο συλληφθέντες σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.