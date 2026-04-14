Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Πότε είναι τα επόμενα τριήμερα και όλες οι υπόλοιπες αργίες του 2026

Από την Πρωτομαγιά μέχρι τα Χριστούγεννα: οι επερχόμενες επίσημες αργίες που αξίζει να σχεδιάσετε για μικρές αποδράσεις και στιγμές ανάπαυλας
Είμαστε σχεδόν δύο 24ώρα μετά την Κυριακή του Πάσχα και το ημερολόγιο, μς καλεί ήδη να κοιτάξουμε μπροστά: ποιες επίσημες αργίες του 2026 μας περιμένουν και πότε αξίζει να κλείσουμε μικρά ταξίδια ή απλώς να χαλαρώσουμε;

Πρώτη στον ορίζοντα είναι η Πρωτομαγιά, την Παρασκευή 1 Μαΐου, που φέτος δημιουργεί ένα αυθεντικό τριήμερο για σύντομες αποδράσεις στην εξοχή, city breaks ή απλώς για να επεκτείνουμε το Σαββατοκύριακο χωρίς επιπλέον άδεια.

Ακολουθεί η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 1 Ιουνίου, που μετατρέπει το ξεκίνημα του καλοκαιριού σε τριήμερο ιδανικό για θάλασσα και κοντινές εκδρομές καθώς οι μέρες γίνονται πιο φωτεινές.

Η Κοίμηση της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου πέφτει Σάββατο, μια αργία που δεν σχηματίζει αυτόματα τριήμερο αλλά παραμένει ευκαιρία για εκτενέστερες διακοπές αν γίνει συνδυασμός με μερικές ημέρες άδειας.

Η 28η Οκτωβρίου, Επέτειος του Όχι, είναι φέτος Τετάρτη – που μπορεί να μετατραπεί σε μικρό διάλειμμα με λίγες επιπλέον μέρες ρεπό.

Το τέλος της χρονιάς κλείνει με ζεστασιά: τα Χριστούγεννα στις 25 Δεκεμβρίου πέφτουν Παρασκευή, προσφέροντας ένα χειμερινό τριήμερο για οικογενειακές στιγμές, βουνό ή χριστουγεννιάτικες πόλεις, ενώ η επόμενη μέρα, 26 Δεκεμβρίου, είναι επίσης αργία και συμπληρώνει την εορταστική διάθεση.

Για όσους σχεδιάζουν από τώρα, η σύσταση είναι απλή: κλείστε νωρίς για Πρωτομαγιά και Αγίου Πνεύματος, επιλέξτε προορισμούς 2-4 ωρών οδήγησης για μεγαλύτερο χρόνο στον προορισμό και κρατήστε λίγες «εφεδρικές» μέρες άδειας για να μετατρέψετε Σαββατοκύριακα όπως της 15ης Αυγούστου ή της 28ης Οκτωβρίου σε πραγματικά μικρά διαλείμματα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo