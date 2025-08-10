Πρέβεζα: Σκάφος προσάραξε σε βράχο στην Καστροσυκιά – Απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι 11 επιβαίνοντες

Πλοίο του λιμενικού και δύτης, μετέβησαν εσπευσμένα στην Πρέβεζα ώστε να ελεγχθεί η προσάραξη ιστοφόρου σκάφους.
Το σκάφος που φέρει ελληνική σημαία, προσάραξε σε βράχο στην Καστροσυκιά Πρέβεζας, κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Εντός του επέβαιναν 11 άτομα και συγκεκριμένα, 1 Έλληνας και 10 Ιταλοί, οι οποίο απομακρύνθηκαν από το σκάφος με ασφάλεια.
Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός.
Στο σημείο πνέουν άνεμοι έως 5 μποφόρ οι οποίοι δεν δυσκολεύουν ιδιαίτερα το έργο των αρχών