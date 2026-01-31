Ελλάδα

Προαστιακός: Αυτοκίνητο πάρκαρε πάνω στις γραμμές στην Ιερά Οδό – Πάνω από μία ώρα οι καθυστερήσεις

Με 63 λεπτά καθυστέρηση αναχώρησε η αμαξοστοιχία Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία
Πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές του Προαστιακού, στην Ιερά Οδό βρήκε να παρκάρει οδηγός, το πρωί του Σαββάτου (31.01.2026) με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα προς Ρέντη.

Με ανακοίνωσή της η Hellenic Train ενημερώνει πως σταμάτησε η κυκλοφορία του Προαστιακού για πάνω από μία ώρα, λόγω του παρκαρισμένου αυτοκινήτου στις γραμμές στην Ιερά Οδό. Το εξωφρενικό περιστατικό έγινε γύρω στις 06:00 το πρωί ενώ η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε 20 λεπτά πριν τις 08:00.

Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε μετά από μία ώρα με αποτέλεσμα η αμαξοστοιχία IC50 (Αθήνα- Θεσσαλονίκη) να αναχωρήσει με 63 λεπτά καθυστέρηση.

Καθυστερήσεις υπήρξαν και στα δρομολόγια του Προαστιακού.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, στις 06:05 σήμερα το πρωί, σημειώθηκε διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Ρέντη – Αθήνα, λόγω οχήματος που βρισκόταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή της Ιεράς Οδού, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις. 

Κατόπιν ολοκλήρωσης των απαραίτητων ενεργειών για την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος, η σιδηροδρομική κυκλοφορία αποκαταστάθηκε στις 07:40.

Λόγω του συμβάντος η αμαξοστοιχία IC50 (Αθήνα- Θεσσαλονίκη) αναχώρησε με  63 λεπτά καθυστέρηση, ενώ αναμένονται και σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση».

