Πρόεδρος Αρείου Πάγου για Τέμπη: Δε μπορεί να γίνει εκταφή στο στάδιο της ανάκρισης, να γίνει άμεσα η δίκη

Σαφές μήνυμα για την υπόθεση των Τεμπών έστειλαν σήμερα (23.09.2025) η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Αναστασία Παπαδοπούλου, και ο εισαγγελέας του ανωτάτου δικαστηρίου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, μιλώντας στο συνέδριο «Δικαιοσύνη: Θεμέλιο Ανάπτυξης και Ευημερίας».

Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου στο ζήτημα της εκταφής των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών και την απεργία πείνας του Π. Ρούτσι, τονίζοντας ότι η ανάκριση έχει ολοκληρωθεί και η δικογραφία βρίσκεται ήδη στην Εισαγγελία.

«Ανάλογα αιτήματα έχουν απορριφθεί με αιτιολογημένες αποφάσεις. Μόνο η πρόεδρος Εφετών μπορεί να το διατάξει», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι εκταφή μπορεί να γίνει μόνο με την παρέλευση τριετίας και όχι στο στάδιο της ανάκρισης. Παράλληλα κάλεσε σε άμεση έναρξη της δίκης, ενώ άσκησε κριτική σε όσους – όπως είπε – «εκμεταλλεύονται τον πόνο των οικογενειών για άλλους σκοπούς».

«Έχω αμέριστη συμπαράσταση στον πόνο τους, χάσανε τα παιδιά τους, τους συζύγους, αυτό είναι πραγματικά τραγικό. Θέλω να απευθυνθώ σε όλους τους υπόλοιπους που εκμεταλλεύονται στο έπακρο αυτή την κατάσταση, αυτή τη χώρα είχε και άλλα δυστυχήματα, τη Μάνδρα, το Μάτι, πότε δεν έγινε τέτοιες εκδηλώσεις από αυτούς που εκμεταλλεύονται τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Δεν θέλουν να ξεκινήσει αυτή η δίκη. Το έκρινε ο ανακριτής, έκλεισε την ανάκριση έχει δικαίωμα. Ποιος είναι όλοι αυτοί που δεν θα αφήσουν τον ανακριτή να κλείσει την ανάκριση, είμαστε σε δημοκρατία, σε κράτος δικαίου, που ζούμε;»

Από την πλευρά του, ο κ. Τζαβέλλας υπογράμμισε ότι η δικογραφία βρίσκεται σε δικονομικό στάδιο όπου αρμόδια να αποφασίσει είναι μόνο η πρόεδρος Εφετών.

«Δεν μπορεί να επιβάλλεται στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να δώσει παραγγελία εκτός πλαισίου νόμου», τόνισε, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για τις πιέσεις που, όπως είπε, δέχεται η Δικαιοσύνη. Και οι δύο ανώτατοι δικαστικοί ξεκαθάρισαν ότι η αποδοχή των αιτημάτων θα σήμαινε επαναλειτουργία της ανάκρισης, κάτι που δεν προβλέπεται στο παρόν στάδιο.