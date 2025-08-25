Προφυλακίστηκαν οι 5 Τούρκοι για διακίνηση ναρκωτικών – Ισχυρίστηκαν πως αγόρασαν τις βίλες με Golden Visa

Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 5 Τούρκοι που συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών αρχών την περασμένη εβδομάδα, στην Αττική, και φέρονται να είναι μέλη κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Οι κατηγορούμενοι που πιάστηκαν από την αστυνομία ενώ ερευνούσαν τις δραστηριότητες των τουρκικών μαφιών στην χώρα μας, απολογήθηκαν για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος και για παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία. Οι Τούρκοι αρνήθηκαν -κατά πληροφορίες- τις κατηγορίες και ισχυρίστηκαν πως είχαν αγοράσει τις πολυτελείς βίλες με Golden Visa.

Σχετικά με το πολιτικό άσυλο, ισχυρίστηκαν πως το είχαν αποκτήσει καθώς είναι Γκιουλενιστές, διωκόμενοι στην Τουρκία.

Για τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στην κατοχή τους ισχυρίστηκαν ότι ήταν για δική τους χρήση ενώ για τα χρήματα ότι προέρχονταν από νόμιμες δραστηριότητες.

Το χρονικό της σύλληψης

Οι Τούρκοι συνελήφθησαν την Τετάρτη (20.08.2025) στην Αττική μετά από μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI σχετικά με τη δράση τουρκικών μαφιών στη χώρα μας. Αν και δεν εργάζονταν, φαίνεται πως είχαν βρει τον «τρόπο» τους και απολάμβαναν τη χλίδα στο έπακρο.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, έμεναν σε πολυτελείς βίλες και κυκλοφορούσαν με πανάκριβα αυτοκίνητα, αξίας ακόμα και 100.000 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια των εφόδων, βρέθηκε και ένα όπλο τύπου Glock, ναρκωτικά και όχημα, τα οποία κατασχέθηκαν.

Πέρα από αυτά, οι αστυνομικοί βρήκαν κάποιες ποσότητες ναρκωτικών. Για να γλιτώσουν τη σύλληψη οι Τούρκοι προσπάθησαν να πετάξουν τα ναρκωτικά στη λεκάνη του μπάνιου αλλά οι αστυνομικοί τους έπιασαν επ’ αυτοφώρω.

Οι κατηγορούμενοι βρίσκονταν στη χώρα μας υπό το καθεστώς αιτούντων άσυλο και σε βάρος του εκκρεμούσαν εθνικά εντάλματα σύλληψης για κακουργηματικές πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους αφορά παραβάσεις των νόμων για ναρκωτικά και όπλα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και οχήματα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: