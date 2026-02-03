Πρώην αστυνομικός της Βουλής: Κεκλεισμένων των θυρών η δίκη για τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών της οικογένειας

Κεκλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί η δίκη για τη σοκαριστική υπόθεση άγριας σεξουαλικης κακοποίησης ανηλίκων παιδιών με κατηγορούμενους τους ίδιους τους τους γονείς. Πρόκειται για την υπόθεση του πρώην αστυνομικού της Βουλής και της εν διαστάσει συζύγου του που αντιμετωπίζουν βαρύτατα κακουργήματα, ανάμεσα στα οποία βιασμό ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση και γενετήσιες πράξεις με ανήλικο κατ’ εξακολούθηση.

Το δικαστήριο υιοθέτησε τη σχετική εισαγγελική πρόταση για διεξαγωγή της δίκης κεκλεισμένων των θυρών για τον πρώην αστυνομικό της Βουλής και της εν διαστάσει συζύγου του, προκειμένου να προστατευτεί η ανηλικότητα των νεαρών θυμάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Συντρέχουν λόγοι προστασίας του ιδιωτικού βίου των διαδίκων και των παιδιών θεωρώ ότι η δίκη πρέπει να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών», σημείωσε σχετικά η εισαγγελική λειτουργός. Με το εν λόγω αίτημα συναίνεσαν και οι δύο πλευρές και ο κατηγορούμενος πρώην αστυνομικός της Βουλής και η εν διαστάσει σύζυγός του.

Σημειώνεται ότι ο 47χρονος κατηγορούμενος που έχει αποταχθεί από την Αστυνομία είναι προσωρινά κρατούμενος επι 15 μήνες, ενώ η 35χρονη κατηγορούμενη αστυνομικός είναι είναι ελεύθερη, γιατί όταν απολογήθηκε ήταν έγκυος στο έκτο παιδί της.

«Υπάρχουν έξι παιδιά που έχουν ένα μέλλον μπροστά τους και δεν μπορούν να στιγματιστούν», σημείωσε ο Όθωνας Παπαδόπουλος, συνήγορος του 47χρονου, ενώ ο δικηγόρος της μητέρας, Γιάννης Μπαρκαγιάννης από την πλευρά του, επικαλέστηκε εκθέσεις παιδοψυχολόγων, βάσει των οποίων η επαναφορά της υπόθεσης στη δημοσιότητα επιβαρύνει τον ψυχικό τους κόσμο.

Το χρονικό

Η σοκαριστική υπόθεση έφθασε στην Δικαιοσύνη πριν έναν χρόνο μετά από καταγγελίες της 35χρονης μητέρας σε βάρος του πατέρα. Στη δικογραφία για την υπόθεση περιλαμβάνονται οι καταθέσεις των ανήλικων παιδιών οικογένειας, σύμφωνα με τις οποίες περιγράφουν περιστατικά άγριας βίας που έχουν υποστεί από τους γονείς τους αλλά και σκηνές κακοποίησης της μητέρας τους από τον πατέρα.

Μετά την απολογία του ο 47χρονος άνδρας που βαρύνεται με 12 αδικήματα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ενώ η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη με όρους, λόγω εγκυμοσύνης καθώς ετοιμαζόταν να φέρει στον κόσμο το έκτο της παιδί.