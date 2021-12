Προκαλεί για μια ακόμα φορά η Τουρκία καθώς χθες Πέμπτη (30.12.2021) εξέδωσε δύο νέες NAVTEX συνολικής διάρκειας ενός έτους και δεσμεύει περιοχές στο Θρακικό Πέλαγος και στο Κεντρικό και Βορειανατολικό Αιγαίο για ασκήσεις τουρκικών πλοίων με πυρά.

Πιο συγκεκριμένα, η Τουρκία έχει δεσμεύσει με NAVTEX τη θαλάσσια περιοχή στο Θρακικό Πέλαγος μεταξύ Θάσου, Σαμοθράκης και βόρεια της Λήμνου αλλά και θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σκύρου, Λέσβου και Αγίου Ευστρατίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση από την υδρογραφική υπηρεσία της Σμύρνης.

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, η διεξαγωγή ασκήσεων των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων θα γίνει από την 1η Ιανουαρίου του 2022 έως τις 14 Ιουνίου και από τις 16 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Η περιοχή της πρώτης NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1251/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 30-12-2021 15:39)TURNHOS N/W : 1251/21

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 01 JAN-14 JUN 22 AND 16 SEP-31 DEC 22 FROM SUNRISE TO SUNSET

A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,

B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:

01 JAN 22, 06 JAN 22, 07 MAR 22, 25 MAR 22, 22 APR 22, 23 APR 22, 24 APR 22, 25 APR 22, 01 MAY 22,

13 JUN 22, 15 AUG 22, 28 OCT 22, 21 NOV 22, 24 DEC 22, 25 DEC 22, 26 DEC 22, 31 DEC 22.

IN AREA BOUNDED BY;

39 00.00 N – 025 10.00 E

39 20.00 N – 024 58.00 E

39 14.00 N – 024 40.00 E

38 54.00 N – 024 52.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 22.

Η περιοχή της δεύτερης NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1252/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 30-12-2021 15:40)TURNHOS N/W : 1252/21

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 01 JAN-14 JUN 22 AND 16 SEP-31 DEC 22 FROM SUNRISE TO SUNSET

A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,

B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:

01 JAN 22, 06 JAN 22, 07 MAR 22, 25 MAR 22, 22 APR 22, 23 APR 22, 24 APR 22, 25 APR 22, 01 MAY 22,

13 JUN 22, 15 AUG 22, 28 OCT 22, 21 NOV 22, 24 DEC 22, 25 DEC 22, 26 DEC 22, 31 DEC 22.

IN AREA BOUNDED BY;

37 27.00 N – 026 17.00 E

37 08.50 N – 026 27.50 E

37 05.00 N – 026 09.00 E

37 24.00 N – 026 00.00 E

37 24.00 N – 026 04.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 22.