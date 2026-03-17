«Προλαμβάνω»: Πάνω από 65.000 γυναίκες με ευρήματα στον προληπτικό έλεγχο μαστού

Περισσότερες από 65.000 γυναίκες έχουν εντοπιστεί μέσω του προγράμματος «Προλαμβάνω» για τον καρκίνο του μαστού, με ευρήματα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, όπως έγινε γνωστό σήμερα Τρίτη (17.3.26).

Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1 εκατομμύριο ψηφιακές μαστογραφίες, προσφέροντας σε δεκάδες χιλιάδες γυναίκες τη δυνατότητα για άμεση ιατρική φροντίδα και έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων υγείας πριν αυτά εξελιχθούν σε μη αναστρέψιμες καταστάσεις.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος «Προλαμβάνω»:

Δικαιούχοι: Όλες οι γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών που διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α. (ασφαλισμένες και ανασφάλιστες).

Ψηφιακή Καινοτομία: Οι δικαιούχοι λαμβάνουν ψηφιακές ειδοποιήσεις, γεγονός που απλοποιεί τη διαδικασία προγραμματισμού των εξετάσεων.

Δωρεάν Παροχές: Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως το κόστος της ψηφιακής μαστογραφίας, καθώς και συμπληρωματικές εξετάσεις (υπερηχογράφημα, κλινική εξέταση) όπου απαιτείται.

Πανελλαδική Κάλυψη: Οι εξετάσεις διενεργούνται σε ένα εκτεταμένο δίκτυο δημόσιων και ιδιωτικών δομών υγείας.

Η στρατηγική σημασία της πρόληψης

Το «Προλαμβάνω» δεν περιορίζεται μόνο στον καρκίνο του μαστού, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη εθνική στρατηγική που καλύπτει τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου, καθώς και καρδιαγγειακούς κινδύνους και την παχυσαρκία.

Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, υπογράμμισε τη σημασία αυτής της προσπάθειας:

«Η ενίσχυση των προγραμμάτων προληπτικού ελέγχου αποτελεί βασική προτεραιότητα για την πολιτική δημόσιας υγείας που έχει χαράξει η χώρα μας, καθώς η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού και στη μείωση των πρόωρων θανάτων».

Η επιτυχία του προγράμματος βασίζεται στην άρση των γεωγραφικών και οικονομικών εμποδίων, επιτρέποντας σε κάθε γυναίκα, ανεξαρτήτως εισοδήματος ή τόπου κατοικίας, να έχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου διαγνωστικές υπηρεσίες.

Η συμμετοχή των πολιτών παραμένει το «κλειδί» για τη συνέχιση αυτών των θετικών αποτελεσμάτων, μετατρέποντας την πρόληψη από προσωπική επιλογή σε εθνική κεκτημένη συνήθεια.

«Προλαμβάνω»: Αίτημα του ιατρικού κόσμου για διασφάλιση της συνέχειας του

Την ανάγκη να παραταθεί το Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου «Προλαμβάνω» και μετά τη λήξη της χρηματοδότησής του από το Ταμείο Ανάκαμψης, υπογραμμίζει με παρεμβάσεις του ο ιατρικός κόσμος της χώρας.

Ιδιώτες ιατροί, κλινικοεργαστηριακοί και εκπρόσωποι των διαγνωστικών κέντρων κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ζητώντας να αποτραπεί η διακοπή της δράσης, η οποία έχει ήδη αποδείξει την τεράστια αξία της για τη δημόσια υγεία.

Ήδη από τα τέλη του 2024, μέσα από συντονισμένες ενέργειες και σε στενή συνεργασία με επιστημονικές ενώσεις, όπως η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων, εξασφαλίστηκε η ομαλή ένταξη των ιδιωτών ιατρών στο δίκτυο του προγράμματος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η τρέχουσα κινητοποίηση του κλάδου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών έχει ήδη ξεκινήσει, με το Υπουργείο Υγείας να γίνεται αποδέκτης επιστολών από τον ΙΣΑ και το Συντονιστικό Όργανο Φορέων ΠΦΥ για την εξεύρεση μόνιμων πόρων.

Ζητείται η άμεση παράταση του χρόνου υλοποίησης, ώστε να ολοκληρωθούν οι προγραμματισμένες εξετάσεις χωρίς κενά και ταλαιπωρία για τους πολίτες, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη πρόσβαση στον έλεγχο στο διηνεκές, όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά στα σχετικά υπομνήματα.

Πηγή: iatropedia.gr

