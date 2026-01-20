Προσαγωγές έξω από το Πολυτεχνείο σε εκδήλωση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα

Σε είκοσι προσαγωγές προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ έξω από το Πολυτεχνείο αργά το απόγευμα της Τρίτης (20.01.2026). Στο εσωτερικό του ΕΜΠ βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση προς τιμήν του καθηγητή Θεοδόση Π. Τάσιου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Τα μέτρα γύρω από το Πολυτεχνείο όπου εξελισσόταν η εκδήλωση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα ήταν δρακόντεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προηγήθηκε κάποιο επεισόδιο ή ένταση και το αίτιο των προσαγωγών ήταν μία διαμαρτυρία με μικροφωνική που προγραμμάτιζε μία ομάδα φοιτητών.

Οι είκοσι προσαχθέντες έχουν μεταφερθεί στη ΓΑΔΑ.