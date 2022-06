Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για το προσδόκιμο ζωής των πολιτών της Γηραιάς Ηπείρου. Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat -που αφορούν το έτος 2020- αναφέρουν ότι αριθμός των ετών υγιούς ζωής ενός ανθρώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις γυναίκες είναι τα 64,5 έτη, ενώ για τους άνδρες τα 63,5 έτη.

Το προσδόκιμο ζωής το 2020 για τις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν κατά μέσο όρο 5,7 χρόνια μεγαλύτερο από αυτό των ανδρών (83,2 έτη έναντι 77,5 ετών), όπως αναφέρει η Eurostat. Τα χρόνια υγιούς ζωής αντιπροσωπεύουν το 78% και το 82% του συνολικού προσδόκιμου ζωής για τις γυναίκες και τους άνδρες, αντίστοιχα. Επομένως, κατά μέσο όρο, οι άνδρες τείνουν να περνούν μεγαλύτερο μέρος της κάπως μικρότερης ζωής τους χωρίς περιορισμούς δραστηριότητας, λόγω ζητημάτων υγείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των ετών υγιούς ζωής ήταν υψηλότερος για τις γυναίκες παρά για τους άνδρες σε 20 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη διαφορά μεταξύ των φύλων να είναι σε γενικές γραμμές σχετικά μικρή. Σε επτά κράτη-μέλη της ΕΕ το χάσμα ήταν πάνω από 2 χρόνια, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται σε Βουλγαρία (+4,2 έτη), Εσθονία (+4,1 έτη) και Πολωνία (+4,0 έτη). Από την άλλη, ο αριθμός των ετών υγιούς ζωής για τις γυναίκες ήταν χαμηλότερος από ό,τι για τους άνδρες σε έξι κράτη μέλη της ΕΕ, με τις μεγαλύτερες διαφορές στην Ολλανδία (-2,8 έτη), την Πορτογαλία (-2,1 έτη) και τη Φινλανδία (-1,8 έτη).

Τον υψηλότερο αριθμό ετών υγιούς ζωής το 2020 για τις γυναίκες, όπως αναφέρουν τα στοιχεία της Eurostat, κατέγραψε η Σουηδία με 72,7 έτη και ακολουθούν η Μάλτα με 70,7 έτη και η Ιταλία με 68,7 έτη. Οι υψηλότεροι αριθμοί για τους άνδρες καταγράφηκαν επίσης στις ίδιες τρεις χώρες: Σουηδία (72,8), Μάλτα (70,2) και Ιταλία (67,2).

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στην Ισπανία καταγράφηκε ο ίδιος αριθμός ετών υγιούς ζωής τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες. Και τον χαμηλότερο αριθμό ετών υγιούς ζωής τόσο για τις γυναίκες, όσο και για τους άνδρες κατέγραψε η Λετονία, με 54,3 και 52,6 έτη αντίστοιχα.

Σε επίπεδο ΕΕ, η Ελλάδα βρίσκεται ψηλά στο προσδόκιμο υγιούς ζωής τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Καταλαμβάνει την 6η θέση στην κατάταξη της Eurostat, αφήνοντας πίσω της ακόμα και την Γαλλία και την Ολλανδία.

Ο μέσος όρος της υγιούς ζωής των Ελληνίδων είναι τα 66,8 χρόνια, αριθμός που κατατάσσει τη χώρα μας στην 6η θέση, σε ισοβαθμία με τη Γερμανία. Αντίστοιχα, στους άνδρες το προσδόκιμο υγιούς ζωής είναι στα 65 έτη, γεγονός που κατατάσσει πάλι στην 6η θέση την Ελλάδα σε επίπεδο ΕΕ, πάνω από τη Γερμανία

