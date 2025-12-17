«Προσοχή στις βαριές λοιμώξεις στις γιορτές» λένε οι πνευμονολόγοι – Πόσο προστατεύει το φετινό αντιγριπικό εμβόλιο

Στην «πρώτη γραμμή» της δημόσιας υγείας, παρουσιάζοντας νέα δεδομένα που σοκάρουν, θέτουν φέτος τις γιορτές οι πνευμονολόγοι τις λοιμώξεις του αναπνευστικού και κυρίως τις πιο σοβαρές που πλήττουν το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα του οργανισμού.

Οι εργασίες του 34ου Πανελλήνιου Πνευμονολογικού Συνεδρίου άρχισαν με μία ηχηρή προειδοποίηση για έξαρση στις αναπνευστικές λοιμώξεις στις γιορτές.

Τα στοιχεία που παρουσίασε η Παρασκευή Κατσαούνου, Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ και Μέλος του Δ.Σ. της ΕΠΕ, αποτυπώνουν μια ζοφερή πραγματικότητα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού -στις οποίες περιλαμβάνονται ο COVID-19 και η φυματίωση-, αποτέλεσαν το 2021 την πρώτη αιτία θνησιμότητας παγκοσμίως.

Η κατάσταση στην Ελλάδα δεν διαφέρει: Πρόσφατες μελέτες (ΕΓΝΑΤΙΑ, Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», ΕΟΔΥ) δείχνουν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά θνητότητας στους νοσηλευόμενους ασθενείς. Και συγκεκριμένα:

– Πνευμονιόκοκκος: 22,3%

– Ιός RSV: 16,8%

– Γρίπη: 12,76%

Η κα Κατσαούνου υπογράμμισε ότι η ΕΠΕ επικαιροποίησε τις οδηγίες εμβολιασμού για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, συστήνοντας:

Ετησίως: Εμβολιασμό έναντι γρίπης και COVID-19.

Εφάπαξ: Εμβολιασμό έναντι του πνευμονιόκοκκου (PVC20).

Ανά τριετία: Προστασία από τον ιό RSV.

Ανά δεκαετία: Εμβολιασμό για τον κοκκύτη.

Αναπνευστικές λοιμώξεις: Η «πίεση» στον Ευαγγελισμό και το κόστος των σκληρών δεικτών

Η αγωνία της ιατρικής κοινότητας κάθε χρόνο επικεντρώνεται στην πιθανή επιδείνωση των «σκληρών δεικτών», δηλαδή των θανάτων και των εισαγωγών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Τα πρόσφατα στοιχεία από το ΕΣΥ επιβεβαιώνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό των μακροχρόνιων νοσηλειών προκαλείται από ιογενείς λοιμώξεις.

Ενδεικτικά είναι τα δεδομένα από τον «Ευαγγελισμό», το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, για την περίοδο από τον Μάιο του 2023 έως και τον Ιούνιο του 2025:

Περισσότεροι από 4.500 άνθρωποι χρειάστηκαν νοσηλεία λόγω λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού.

Ο μέσος όρος παραμονής στο νοσοκομείο ανήλθε στις 10 ημέρες.

Όπως επισήμανε η κα Κατσαούνου, η συχνή εμφάνιση επιπλοκών και η ανάγκη για κλίνες ΜΕΘ εκτοξεύουν το λειτουργικό και οικονομικό κόστος για το σύστημα υγείας.

Εμβόλιο γρίπης και νέο στέλεχος Κ: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Την ίδια στιγμή, η ταχεία διασπορά του στελέχους «Κ» στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του φετινού εμβολιασμού.

Οι ειδικοί της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας ξεκαθαρίζουν το τοπίο, εστιάζοντας στην ουσιαστική προστασία που παρέχει το εμβόλιο, παρά τις μεταλλάξεις.

Όπως εξήγησε η κα Κατσαούνου, το συγκεκριμένο στέλεχος δεν περιλαμβάνεται αυτούσιο στην τρέχουσα σύνθεση του τριδύναμου εμβολίου, καθώς αναμένεται να ενσωματωθεί στην έκδοση της επόμενης χρονιάς.

Ωστόσο, η επιστήμονας έσπευσε να καθησυχάσει τους πολίτες λε΄γοντας πώς το τρέχον εμβόλιο περιέχει κάλυψη για «συγγενή» στελέχη της παραλλαγής Κ και εξαιτίας αυτής, επιτυγχάνεται ικανοποιητική μερική κάλυψη του πληθυσμού.

Ο Πρόεδρος της ΕΠΕ, Καθηγητής Στέλιος Λουκίδης, πρόσθεσε πώς πρόσφατα κλινικά δεδομένα από τη Μεγάλη Βρετανία, δείχνουν πώς το εμβόλιο είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στην αποτροπή βαριών νοσηλειών στις ΜΕΘ, στη μείωση της θνητότητας και φέρνουν ηπιότερη νόσηση.

