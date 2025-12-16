Πρωτοχρονιάτικο κρατικό λαχείο 2026: Πότε είναι η κλήρωση και όσα πρέπει να γνωρίζετε

Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την κλήρωση του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου με το έπαθλο του πρώτου λαχνού να είναι 1.000.000€.

Η κλήρωση του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025 στι 16:00 και η live μετάδοση θα γίνει μέσω του καναλιού του ΟΠΑΠ στο YouTube.

Η συμμετοχή στο Παίγνιο του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης πραγματοποιείται με τη νόμιμη απόκτηση ενός Λαχνού, υπό τον όρο της προγενέστερης ή ταυτόχρονης καταβολής της ονομαστικής αξίας αυτού. Απαγορεύεται η συμμετοχή στο παίγνιο του Κρατικού Λαχείου σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Κάθε Λαχνός συμμετέχει αποκλειστικά στην Κλήρωση για την οποία εκδόθηκε. Η συμμετοχή στο Παίγνιο του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης συνεπάγεται την, εκ μέρους του Παίκτη, πλήρη, απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, του Κανονισμού Κρατικών Λαχείων, του παρόντος Κανονισμού, των όρων και προϋποθέσεων που θέτει κάθε φορά η Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και των όρων της Σύμβασης Προσχώρησης.

Διάθεση Λαχνών

Οι Λαχνοί πωλούνται στους παίκτες μόνο μέσω των Πωλητών Λιανικής της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. Απαγορεύεται η πώληση λαχνών προς παίκτες με τιμή μεγαλύτερη ή μικρότερη από την αναγραφόμενη στο Λαχνό και δεν μπορεί να διαφοροποιείται ανάμεσα σε Λαχνούς της ίδιας κλήρωσης.

Περιγραφή

Το Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης είναι ένα Λαχείο Κλήρωσης που κυκλοφορεί σε έγχαρτη μορφή, σε μία έκδοση κάθε χρόνο η οποία περιλαμβάνει μία ή περισσότερες Σειρές. Κάθε Σειρά αποτελείται από 100.000 Λαχνούς. Οι Λαχνοί κάθε Σειράς κυκλοφορούν σε Πεντάδες συνεχόμενων αριθμών (1 έως 5 και 6 έως 0). Η Πεντάδα κοστίζει 25€, ενώ ο παίκτης μπορεί να επιλέξει να συμμετάσχει κατ’ ελάχιστον με ένα Λαχνό, ο οποίος κοστίζει 5€.

Ο αριθμός των Σειρών, το πλήθος των Λαχνών κάθε Σειράς και ο αριθμός των Ειδικών Κληρώσεων καθορίζονται από την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. Το Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης περιλαμβάνει Λαχνούς, το κερδοφόρο αποτέλεσμα των οποίων είναι Χρηματικά Έπαθλα που είναι πληρωτέο στον Παίκτη εφάπαξ. Το Έπαθλο του πρώτου λαχνού έχει οριστεί στα 1.000.000€ και το μέγιστο συνολικό κέρδος της πεντάδας στα 5.000.000€ (που συμπεριλαμβάνουν και το έπαθλο του πρώτου λαχνού). Τα χρηματικά έπαθλα περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα κερδών.

Διαδικασία Γενικής Κλήρωσης

Η Γενική Κλήρωση διενεργείται μέσω ενός συστήματος έξι κληρωτίδων, που αποτελείται από ανεξάρτητα στοιχεία ή/και ανεξάρτητους τροφοδότες. Η Γενική Κλήρωση πραγματοποιείται με παράλληλες ή διαδοχικές κληρώσεις ως εξής:

Στην πρώτη κληρωτίδα τοποθετούνται δέκα (10) σφαιρίδια που στο καθένα από αυτά αναγράφεται ένα από τα ψηφία 0 έως και 9 και αντιστοιχεί στη δεκάδα της χιλιάδας του αριθμού που κληρώνεται. Στην δεύτερη κληρωτίδα τοποθετούνται δέκα (10) σφαιρίδια που στο καθένα από αυτά αναγράφεται ένα από τα ψηφία 0 έως και 9 και αντιστοιχεί στη χιλιάδα του αριθμού που κληρώνεται. Στην τρίτη κληρωτίδα τοποθετούνται δέκα (10) σφαιρίδια που στο καθένα από αυτά αναγράφεται ένα από τα ψηφία 0 έως και 9 και αντιστοιχεί στην εκατοντάδα του αριθμού που κληρώνεται. Στην τέταρτη κληρωτίδα τοποθετούνται δέκα (10) σφαιρίδια που στο καθένα από αυτά αναγράφεται ένα από τα ψηφία 0 έως και 9 και αντιστοιχεί στη δεκάδα του αριθμού που κληρώνεται. Στην πέμπτη κληρωτίδα τοποθετούνται δέκα (10) σφαιρίδια που στο καθένα από αυτά αναγράφεται ένα από τα ψηφία 0 έως και 9 και αντιστοιχεί στη μονάδα του αριθμού που κληρώνεται. Στην έκτη κληρωτίδα τοποθετούνται τόσα σφαιρίδια όσα και οι Σειρές των Λαχνών που κυκλοφορούν. Κάθε σφαιρίδιο αναγράφει έναν μοναδικό διακριτό αριθμό, από 01 έως τον αριθμό που είναι ο συνολικός αριθμός των Σειρών των Λαχνών που κυκλοφορούν.

Οι πέντε (5) μονοψήφιοι αριθμοί, με τη σειρά που αναδεικνύονται από τα σφαιρίδια των κληρωτίδων των παραγράφων i έως v, σχηματίζουν ένα μοναδικό πενταψήφιο αριθμό. Ο αριθμός που φέρει το σφαιρίδιο που εξάγεται από την έκτη κληρωτίδα, αντιστοιχεί σε μία από τις Σειρές που έχουν κυκλοφορήσει οι Λαχνοί. Ο Λαχνός που φέρει τον παραπάνω πενταψήφιο αριθμό και τον αριθμό της Σειράς, είναι ο πρώτος Λαχνός του Πίνακα Κερδών. Σε περίπτωση, κατά την οποία ο πρώτος Λαχνός της Κλήρωσης δεν έχει διατεθεί, η Κλήρωση επαναλαμβάνεται ως προς τη Σειρά. Μετά την κλήρωση του πρώτου Λαχνού προκύπτουν αυτόματα, χωρίς διαδικασία κλήρωσης, ο δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και πέμπτος Λαχνός, που είναι οι υπόλοιποι τέσσερεις (4) Λαχνοί της ίδιας Πεντάδας και της ίδιας Σειράς, στην οποία ανήκει ο πρώτος Λαχνός. Αφού αναδειχθούν οι Λαχνοί που κληρώνονται, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, και μετά την ανάγνωση των αριθμών και της Σειράς στην οποία ανήκουν, τα σφαιρίδια επαναφέρονται στις κληρωτίδες, και ακολουθεί κλήρωση για την ανάδειξη των επόμενων Λαχνών, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των Λαχνών, που καθορίζεται στο Σύστημα Διανομής Κερδών. Εάν εξαχθεί αριθμός που αντιστοιχεί σε Λαχνό που κληρώθηκε ήδη, η κλήρωση επαναλαμβάνεται ως προς τον αριθμό. Επίσης, εάν σχηματιστεί ο αριθμός 00000 θεωρείται ότι κληρώθηκε ο αριθμός 100.000.

Διαδικασία Ειδικής Κλήρωσης

Η Ειδική Κλήρωση διενεργείται μετά τη Γενική, στις περιπτώσεις εκείνες που προβλέπει το Σύστημα Διανομής Κερδών σύμφωνα με τον Κανονισμό. Στην Ειδική Κλήρωση μετέχουν όλοι οι Λαχνοί, ανεξάρτητα από τη Σειρά που ανήκουν, οι οποίοι δεν κληρώθηκαν κατά τη Γενική Κλήρωση. Λαχνοί οι οποίοι, κατά τη Γενική Κλήρωση, κερδίζουν το άρτιο της συμμετοχής, συμμετέχουν στην Ειδική Κλήρωση. Μετά την ανάγνωση των αριθμών, τα σφαιρίδια επαναφέρονται στις κληρωτίδες πριν το σχηματισμό των επόμενων τυχερών αριθμών.

Κατά τον ίδιο τρόπο κλήρωσης προσδιορίζονται όλοι οι Λαχνοί, οι οποίοι κερδίζουν τα Κέρδη της Ειδικής Κλήρωσης. Η Επιτροπή Κληρώσεων καθορίζει τον αριθμό των Λαχνών που θα κληρωθούν και τον τρόπο κατανομής των Κερδών της Ειδικής Κλήρωσης. Εάν εξαχθεί αριθμός που αντιστοιχεί σε Λαχνό που κληρώθηκε ήδη, η κλήρωση επαναλαμβάνεται.

Επίσης, εάν σχηματιστεί ο αριθμός 00000 θεωρείται ότι κληρώθηκε ο αριθμός 100.000.

Αποτελέσματα Κληρώσεων – Πίνακας Κερδών

Τα αποτελέσματα της Κλήρωσης καταχωρούνται από την Επιτροπή Κλήρωσης σε πρακτικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Κρατικών Λαχείων, το οποίο αποτελεί το επίσημο αποδεικτικό των αποτελεσμάτων της Κλήρωσης.

Βασικά κέρδη Γενικής Κλήρωσης

Στα βασικά Κέρδη της Γενικής Κλήρωσης μετέχουν τα γραμμάτια όλων των σειρών που κυκλοφόρησαν, εκ των οποίων τριάντα επτά (37) λαχνοί κερδίζουν τα παρακάτω ποσά:

Πρόσθετα Κέρδη Γενικής Κλήρωσης

Στα πρόσθετα κέρδη της Γενικής Κλήρωσης μετέχουν όλοι οι Λαχνοί, ανεξάρτητα από σειρά και κερδίζουν τα παρακάτω ποσά:

Από οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000€) όλοι οι Λαχνοί σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τον ίδιο αριθμό με το λαχνό που κληρώθηκε πρώτος στη Γενική Κλήρωση. Από πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€) όλοι οι Λαχνοί σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τους ίδιους αριθμούς με τον δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο λαχνό της Γενικής Κλήρωσης. Από τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) όλοι οι Λαχνοί σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τον ίδιο αριθμό με το λαχνό που κληρώθηκε έκτος στη Γενική Κλήρωση. Από δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) όλοι οι Λαχνοί σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τους ίδιους αριθμούς με τους λαχνούς που κληρώθηκαν έβδομος και όγδοος στη Γενική Κλήρωση. Από χίλια ευρώ (1.000€) όλοι οι Λαχνοί σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τους ίδιους αριθμούς με τους επόμενους τέσσερις λαχνούς, κατά σειρά κλήρωσης, της Γενικής Κλήρωσης. Από πεντακόσια ευρώ (500€) όλοι οι Λαχνοί σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τους ίδιους αριθμούς με τους επόμενους δέκα λαχνούς, κατά σειρά κλήρωσης, της Γενικής Κλήρωσης. Από διακόσια ευρώ (200€) όλοι οι Λαχνοί σε όλες τις άλλες σειρές που έχουν τους ίδιους αριθμούς με τους τελευταίους δεκαπέντε λαχνούς που κληρώθηκαν στη Γενική Κλήρωση.

Κέρδη άρτιων Λαχνών Γενικής Κλήρωσης

Στα κέρδη άρτιων λαχνών μετέχουν όλα τα γραμμάτια, ανεξάρτητα από σειρά και κερδίζουν τα παρακάτω ποσά :

Από χίλια ευρώ (1.000€) όλα τα γραμμάτια ανεξάρτητα από σειρά που οι αριθμοί τους έχουν τα τέσσερα τελευταία ψηφία όμοια, και με την ίδια σειρά, µε τα τέσσερα τελευταία ψηφία του πρώτου λαχνού της Γενικής Κλήρωσης.

Από εκατό ευρώ (100€) όλα τα γραμμάτια ανεξάρτητα από σειρά που οι αριθμοί τους έχουν τα τέσσερα τελευταία ψηφία όμοια, και με την ίδια σειρά, µε τα τέσσερα τελευταία ψηφία του δεύτερου, τρίτου, τέταρτου και πέμπτου λαχνού της γενικής κλήρωσης.

δεύτερου, τρίτου, τέταρτου και πέμπτου λαχνού της γενικής κλήρωσης. Από πέντε ευρώ (5€) όλα τα γραμμάτια ανεξάρτητα από σειρά που οι αριθμοί τους έχουν τα δύο τελευταία ψηφία όμοια, και με την ίδια σειρά, µε τα δύο τελευταία ψηφία του πρώτου, δεύτερου, τρίτου, τέταρτου και πέμπτου λαχνού της Γενικής Κλήρωσης.

Κέρδη Ειδικής Κλήρωσης

Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Κλήρωσης τα διανεμόμενα κέρδη υπολείπονται του 55% των εσόδων από την πώληση των Λαχνών θα διεξαχθεί πρόσθετη Ειδική Κλήρωση.

Στην Ειδική Κλήρωση θα κληρωθεί ένας ή περισσότεροι λαχνοί, που ο καθένας θα κερδίζει ποσό όχι μεγαλύτερο των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€) ανεξάρτητα από σειρά, προκειμένου να συμπληρωθεί το ως άνω ποσοστό.

Πλαίσιο Κλήρωσης

Η Κλήρωση του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης διενεργείται δημόσια από την Επιτροπή Κλήρωσης, η οποία συγκροτείται από την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. και λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Κρατικών Λαχείων. Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. συντάσσει και ανακοινώνει, δημόσια το Πρόγραμμα Κλήρωσης Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της Κλήρωσης και γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. Στην περίπτωση που λόγοι ανωτέρας βίας επιβάλλουν τη μετάθεση της ημέρας ή/και ώρας ή/και την αλλαγή του τόπου της Κλήρωσης, οι αλλαγές αυτές ανακοινώνονται δημόσια και κοινοποιούνται στην Ε.Ε.Ε.Π., αμέσως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Στην περίπτωση που κατά τη διεξαγωγή της Κλήρωσης, αφού έχει αρχίσει και πριν αυτή ολοκληρωθεί, συμβεί Περιστατικό, η Επιτροπή Κλήρωσης, με αιτιολογημένη κρίση της, δύναται να διακόψει την

Κλήρωση και να ορίσει νέα ώρα ή/και ημέρα ή/και τόπο για τη συνέχισή της, ακριβώς από το σημείο που διακόπηκε.

Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων – Πίνακας Κερδών

Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. αναρτά στην ιστοσελίδα www.opap.gr τον Πίνακα Κερδών για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της.

Φορολογία Κερδών

Σύμφωνα με την παρ. (α) του άρθρου 120 του ν. 5219/2025, ως ισχύει, τα κέρδη φορολογούνται ως εξής:

Κέρδος έως 100€: αφορολόγητο

Κέρδος από 100,01€ έως 1.000€: φόρος κερδών 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)

Κέρδος από 1.000,01€ και άνω: φόρος κερδών 15% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)

Οι ανωτέρω φόροι παρακρατούνται άμεσα, κατά την καταβολή των κερδών στον κάτοχο του Λαχνού.

Παραγραφή Κερδών

Το δικαίωμα για την είσπραξη κέρδους παραγράφεται μετά από πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης.

Καταβολή Κερδών – Βεβαίωση Κερδών

Τα χρηματικά Έπαθλα (κέρδη) καταβάλλονται στον κάτοχο Έγκυρου Κερδοφόρου Λαχνού με την επίδειξη του σώματος του Λαχνού και επαλήθευση του κέρδους του.

Τα κέρδη καταβάλλονται στους νικητές, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου.

Η πληρωμή των κερδών διενεργείται ως ακολούθως:

Μικτά κέρδη προς φόρων έως 100€ ανά Τεμάχιο, δύνανται να καταβληθούν από οποιοδήποτε συμβεβλημένο σημείο πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων και των πλανόδιων πωλητών, χωρίς την επίδειξη κάποιου επίσημου εγγράφου.

Μικτά κέρδη προ φόρων από 100,01€ έως και 999,99€ ανά Τεμάχιο, δύναται να καταβληθούν από οποιοδήποτε συμβεβλημένο πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. λειτουργεί ως σημείο πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.

Για ποσά από 1.000€ έως και 1999,99€ ανά Τεμάχιο, σε περίπτωση που επιθυμείτε έκδοση βεβαίωσης κέρδους για φορολογική χρήση, θα πρέπει να εισπράξετε το κέρδος σας από συμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από οποιοδήποτε πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. λειτουργεί ως σημείο πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.

Μικτά κέρδη από 2.000€ ανά Τεμάχιο, καταβάλλονται από συμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από οποιοδήποτε πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. λειτουργεί ως σημείο πώλησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.

Μικτά κέρδη προ φόρων από 10.000,01€ και άνω ανά Τεμάχιο καταβάλλονται από συμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα, κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από τα γραφεία της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Μεικτά κέρδη προ φόρων από 50.000€ και άνω ανά Τεμάχιο καταβάλλονται από συμβεβλημένη με την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. τράπεζα, κατόπιν έκδοσης εντολής πληρωμής από τα γραφεία της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. στην Αθήνα. Για την εξυπηρέτηση σας θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό κέντρο της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. στο 800-800-5000 (από σταθερό χωρίς χρέωση) ή στο 210 5798500 (από κινητό) για να ενημερωθείτε σχετικά με τη διαδικασία.

H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. χορηγεί Βεβαίωση Κέρδους μετά από ηλεκτρονικό αίτημα του Παίκτη, το οποίο υποβάλλεται εντός της επόμενης οικονομικής χρήσης από αυτήν της είσπραξης των κερδών και έως την 31η Οκτωβρίου (εκτός εάν η Εταιρεία παρατείνει την ανωτέρω προθεσμία με ανακοίνωση που γνωστοποιείται μέσω της ιστοσελίδας της, www.hellenic-lotteries.gr) εφόσον πιστοποιηθούν και επαληθευτούν τα πλήρη στοιχεία του Παίκτη σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού της ΕΕΕΠ «Κανονισμός εφαρμογής µέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων».

Βεβαίωση Κέρδους χορηγείται αποκλειστικά για κέρδη που έχουν εισπραχθεί μέσω Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων. Δεν χορηγούνται βεβαιώσεις κερδών για καθαρά κέρδη κάτω του ορίου των χιλίων (1.000) ευρώ ανά Λαχνό.

Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. δύναται να αναστείλει την πληρωμή κέρδους μέχρι τη διαπίστωση της εγκυρότητας ενός Λαχνού, με τις διαδικασίες Επαλήθευσης ή Αποκατάστασης, όπως αυτές περιγράφονται στον Ειδικό Κανονισμό του παιγνίου. Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. δύναται να αναστείλει την πληρωμή του κέρδους στις εξαιρετικές εκείνες περιπτώσεις που, κατά την κρίση της, υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για είσπραξη του κέρδους από μη δικαιούχο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής του Λαχνού. Η αναστολή ισχύει μέχρι την εξακρίβωση του πραγματικού δικαιούχου, ή το ανώτατο, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση προς πληρωμή Έγκυρου Κερδοφόρου Λαχνού.