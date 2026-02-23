Ελλάδα

Ψαράδικο με 6 επιβαίνοντες «έμπασε» νερά ενώ έπλεε ανοιχτά από τη Σύρο

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ένα πλωτό του Λιμενικού, τρία αλιευτικά σκάφη, ενώ μεταβαίνει και ιδιώτης δύτης
Σκάφος Λιμενικού
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Εισροή υδάτων σημειώθηκε σε αλιευτικό σκάφος με έξι επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή περίπου 1 ναυτικό μίλι βορειοανατολικά από τη Σύρο το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας (23.02.2026).

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στο σημείο του περιστατικού με το αλιευτικό σκάφος ανοιχτά από τη Σύρο έσπευσε άμεσα ένα πλωτό του Λιμενικού.

Επίσης, τρία αλιευτικά σκάφη, ενώ μεταβαίνει και ιδιώτης δύτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι καιρικές συνθήκες είναι καλές (βορειοδυτικοί άνεμοι 2-3 μποφόρ) και δεν υπάρχει κίνδυνος για κανέναν από τους επιβαίνοντες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
120
98
69
54
45
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo