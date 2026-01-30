Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού: Η χρήσιμη εφαρμογή ΑΙ που παραμένει αναξιοποίητη – «Οι γιατροί δεν την χρησιμοποιούν γιατί δεν τη ξέρουν»

Η ψηφιακή εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης «Ψηφιακός Βοηθός Γιατρού» λειτουργεί εδώ και κάποιους μήνες στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΕΗΦΥ) αλλά ελάχιστοι γιατροί την χρησιμοποιούν.

Ο οικογενειακός / γενικός γιατρός, Ευάγγελος Φραγκούλης εξηγεί πως αυτό δεν οφείλεται στην πολυπλοκότητα ή την αναποτελεσματικότητά της εφαρμογής αλλά στην ελλιπή ενημέρωση από το κέντρο των αποφάσεων, προς το πεδίο.

Τη λειτουργία του Ψηφιακού Βοηθού Ιατρού ανέδειξε ο γιατρός για να ενημερώσει τους συναδέλφους του με δημόσια ανάρτησή του, ομολογώντας πώς «συνάντησε τυχαία» την συγκεκριμένη λειτουργία, παρότι χρησιμοποιεί συστηματικά τον ΕΗΦΥ και είχε συμμετάσχει στην αξιολόγηση της πρώτης, πρωτόλειας μορφής του.

«Δυστυχώς κρίσιμες πληροφορίες δεν περνούν στους γιατρούς στο πεδίο», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού: Τι είναι και πώς εξυπηρετεί το ιατρικό έργο

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του γιατρού, αλλά και τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας, ο Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού είναι μια εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης που αξιοποιεί τα ήδη καταχωρημένα δεδομένα στον ΕΗΦΥ και τα παρουσιάζει στον γιατρό σε μορφή συνοπτικής εικόνας: ιατρικό ιστορικό, εξετάσεις, φαρμακευτική αγωγή και βασικές μεταβολές στην πορεία του ασθενούς.

Η πληροφορία, που μέχρι σήμερα ήταν κατακερματισμένη και χρονοβόρα στην ανάγνωση, εμφανίζεται συγκεντρωμένη με ένα «κλικ», όπως λέει, δημοσιοποιώντας συγκεκριμένα παραδείγματα.

«Για πρώτη φορά έχουμε μια εφαρμογή που στόχο έχει να βοηθά τον γιατρό και να του εξοικονομεί χρόνο», αναφέρει, τονίζοντας ότι μέχρι σήμερα οι περισσότερες ψηφιακές παρεμβάσεις είχαν κυρίως ελεγκτικό χαρακτήρα.

Εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου, συνέχεια στη φροντίδα και λιγότερη “τυφλή” ιατρική

Ο γιατρός περιγράφει συγκεκριμένο περιστατικό ασθενούς, στον οποίο αποτυπώνεται καθαρά μέσα από τη σύνοψη του φακέλου όλη η κλινική πορεία: αρχικές διαγνώσεις, εργαστηριακές τιμές, θεραπευτικές παρεμβάσεις και βελτίωση δεικτών μέσα σε λίγους μήνες.

Όπως σημειώνει, το κρίσιμο πλεονέκτημα δεν είναι μόνο η εξοικονόμηση χρόνου, αλλά και η συνέχεια της φροντίδας, καθώς κάθε επόμενος γιατρός που θα δει τον ασθενή έχει άμεση εικόνα της διαδρομής του.

«Και όλη αυτή η πορεία εμφανίζεται με ένα κλικ σε κάθε γιατρό που θα επισκεφθεί ο ασθενής μετά», σχολιάζει ο επιστήμονας.

«Χρήσιμο εργαλείο, αλλά άγνωστο στους περισσότερους»

Παρά τη λειτουργικότητά του, ο Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού φαίνεται να παραμένει αναξιοποίητος, όχι λόγω αδυναμιών του εργαλείου, αλλά λόγω ελλιπούς επικοινωνίας προς τους γιατρούς της πρώτης γραμμής.

Ο ίδιος ο κ. Φραγκούλης απευθύνει ανοιχτή σύσταση προς τους συναδέλφους του να τον δοκιμάσουν, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται ήδη ενεργός στον ΕΗΦΥ και είναι προσβάσιμος από σχετικό κουμπί στην οθόνη.

Ταυτόχρονα, θέτει ως αναγκαίο επόμενο βήμα την πλήρη είσοδο δεδομένων από όλα τα εργαστήρια, ώστε να αποφεύγονται άσκοπες επαναλήψεις εξετάσεων και απώλεια κρίσιμων πληροφοριών, κάτι το οποίο έχει εξαγγείλει το Υπουργείο Υγείας για τους επόμενους μήνες.