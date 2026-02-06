Πύργος: «Σε τρεις με πέντε μέρες» θα αποκατασταθεί η βλάβη στον αγωγό υδροδότησης

Τα προβλήματα υδροδότησης παραμένουν σε Πύργο, Αρχαία Ολυμπία αλλά και σε γειτονικά χωριά, εξαιτίας της σοβαρής βλάβης που προκλήθηκε στον κεντρικό αγωγό υδροδότησης, από την κακοκαιρίας που έπληξε χθες (5/2/2026) την περιοχή.

Συγκεκριμένα εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας που «χτύπησε» την περιοχή ο κεντρικός αγωγός ύδρευσης του Ερυμάνθου υπέστη μεγάλη βλάβη, με αποτέλεσμα τη διακοπή της υδροδότησης σε πολλές περιοχές.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Διαβαθμιτικού Συνδέσμου Ύδρευσης Ν. Ηλείας Βασίλης Λιακόπουλος «η αποκατάσταση της βλάβης θα απαιτήσει χρονικό διάστημα τριών έως πέντε ημερών. Ένα μεγάλο τμήμα του αγωγού μήκους περίπου 20 μέτρων έχει καταστραφεί».

Σημείωσε επίσης ότι «το νέο υλικό αναμένεται σήμερα, ωστόσο οι εργασίες τοποθέτησής του καθυστερούν γιατί στο σημείο που προκλήθηκε η κατάρρευση τμήματος της γέφυρας, δεν μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα λόγω του όγκου του νερού που εξακολουθεί να διέρχεται από την κοίτη του».

Στην πόλη του Πύργου δεν παρατηρούνται προς το παρόν εκτεταμένα προβλήματα υδροδότησης, ωστόσο όπως ανέφερε ο κ. Λιακόπουλος «είναι σε ετοιμότητα υδροφόρες μεταφοράς πόσιμου ύδατος όπως και ποσότητες εμφιαλωμένου νερού για να διατεθούν σε όσου πολίτες το ζητήσουν».

Υπενθυμίζεται ότι λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή, οι σχολικές μονάδες του Πύργου δεν λειτούργησαν σήμερα Παρασκευή, μετά από σχετική απόφαση του δήμου.

Στο μεταξύ συνεργεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας επιχειρούν σε αρκετά σημεία του νομού. Σε κάποιες περιπτώσεις γίνονται παρεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία, ενώ προληπτικώς ενισχύονται ή επιδιορθώνονται αναχώματα στους ποταμούς Ενιπέα και Αλφειό.