Η κακοκαιρία «χτύπησε» Πύργο και Αρχαία Ολυμπία – Οι δρόμοι κόπηκαν στα δύο, πλημμύρισαν σπίτια και σχολεία

Αντίξοες συνθήκες έχει προκαλέσει η κακοκαιρία ειδικά στην Δυτική Ελλάδα τις τελευταίες ώρες (5/2/2026), με τους κατοίκους του Πύργου και της Αρχαίας Ολυμπίας να αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα.

Σχολεία στον Πύργο πλημμύρισαν, κάτοικοι εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους και δρόμοι πλημμύρισαν. Ακόμα κατολισθήσεις και καθιζήσεις δρόμων άνοιξαν τρύπες αποκλείοντας τους ανθρώπους στα σπίτια τους, εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας.

Σε πολλές κοινότητες του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας οι κεντρικοί δρόμοι είναι αδιάβατοι, καθώς έχουν υπερχειλίσει τα ρέματα με αποτέλεσμα το νερό να έχει μπει μέσα στα χωριά παρασέρνοντας φερτά υλικά. Σημειώνονται πτώσεις δέντρων, κατολισθήσεις, καθιζήσεις δρόμων και το αγροτικό δίκτυο να έχει δεχτεί σοβαρό πλήγμα.

Στην Τριφυλία επίσης ήχησε μήνυμα του 112 εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων, με τους δρόμους να γίνονται ποτάμια, ενώ και στο Ιόνιο τα νησιά αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Στην Κεφαλονιά σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων, πλημμύρες αλλά και πολλά προβλήματα σε στέγες σπιτιών, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στην Κέρκυρα για παράδειγμα ανεμοστρόβιλος χτύπησε το χωριό Αφιώνας, προκαλώντας ζημιές σε στέγες σπιτιών, ενώ παράλληλα, οι θυελλώδεις άνεμοι έριξαν κλαδιά και δέντρα στο οδόστρωμα σε διάφορα σημεία του νησιού.

Πύργος

Ενδεικτικό της δύσκολης κατάστασης, αρχικά, η οδός Παπαγεωργίου στον Πύργο, όπου το νερό ξεπέρασε το μισό μέτρο με αποτέλεσμα να χρειαστεί ο απεγκλωβισμός οικογένειας από σπίτι, από άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, πυροσβέστες, μετέφεραν στην κυριολεξία στα “χέρια” τους, τους ενοίκους του σπιτιού αλλά και το σκυλάκι τους, καθώς το σπίτι τους πλημμύρισε και ήταν αδύνατη η απομάκρυνση από αυτό.

Ακόμα, εξαιτίας Στης ισχυρής βροχόπτωσης στην περιοχή του Πύργου, η γέφυρα του Ενιπέα στο Λαντζόι υποχώρησε, αφήνοντας περίπου δέκα οικογένειες χωρίς πρόσβαση προς και από τις κατοικίες τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση της βροχής προκάλεσε μεγάλη αύξηση της στάθμης και της ορμής των υδάτων του Ενιπέα, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί η στατικότητα της γέφυρας.

Ακόμα, σύμφωνα με το patrisnews.com, στην περιοχή του Πύργου βλέπουμε καθιζήσεις σε δρόμο αλλά και πλημμυρισμένα σχολικά προαύλια.

Συγκεκριμένα σε δρόμο που οδηγεί στο 3ο Δημοτικό Σχολείο και στο 4ο Γυμνάσιο, η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση μεγάλου όγκου νερού και την επανεμφάνιση επικίνδυνης καθίζησης στο οδόστρωμα, με βαθύ άνοιγμα που εγκυμονεί κινδύνους για πεζούς και οχήματα.

Την ίδια ώρα, προβλήματα καταγράφηκαν και εντός των σχολικών χώρων, καθώς προαύλια πλημμύρισαν από τα όμβρια ύδατα.

Επίσης κλειστός παραμένει αυτή την ώρα ο δρόμος Κυπαρισσία – Πύργος, στο ύψος της Κυπαρισσίας και συγκεκριμένα λίγο έξω από την πόλη, εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης που προκάλεσε πλημμύρα στο οδόστρωμα και μεταφορά φερτών υλικών. Ακόμα πλημμύρες έχουν προκληθεί και σε άλλα σπίτια της περιοχής με τους κατοίκους να μην μπορούν να μετακινηθούν.

Αρχαία Ολυμπία

Και στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει τεράστια προβλήματα με κύριο τη σημαντική βλάβη στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης του Ερυμάνθου, με αποτέλεσμα τη διακοπή της υδροδότησης σε περιοχές που εξυπηρετούνται από το δίκτυο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patrisnews.com, η υδροδότηση έχει ήδη διακοπεί, ώστε να περιοριστούν περαιτέρω απώλειες και να διευκολυνθούν οι εργασίες αποκατάστασης.

Ανακοίνωση του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας για το περιστατικό: «Ενημερώνουμε τους κατοίκους των χωριών που υδροδοτούνται από τον Ερύμανθο ότι, από τη μεγάλη ζημιά που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία, στο γεφύρι του Κλαδέου, από τα Μαμουσέικα προς Κοσκινά, θα παραμείνουν χωρίς νερό μέχρι την αποκατάσταση της ζημιάς στον κεντρικό αγωγό Ερυμάνθου.

Τα συνεργεία εργάζονται ήδη για την αποκατάσταση του προβλήματος, ωστόσο οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο τους. Ζητούμε την κατανόησή σας».

Ακόμη, σύμφωνα με το ilialive,gr, πολλά προβλήματα σημειώνονται ακόμα στις κοινότητες Πλατάνου, Πελοπίου, Ηράκλειας, Χελιδονίου, Καυκανιάς καθώς και στην Δ.Ε. Φολόης, πτώσεις δέντρων, κατολισθήσεις, καθιζήσεις δρόμων και το αγροτικό δίκτυο να έχει δεχτεί σοβαρό πλήγμα.

Τα προβλήματα αναμένεται να ενταθούν ειδικά αν συνεχίσει η έντονη βροχόπτωση.

Τριφυλία

Επικίνδυνη είναι η κατάσταση από νωρίς και στην Τριφυλία με μήνυμα του 112 να προειδοποιεί για την κακοκαιρία που χτυπά την περιοχή.

Από νερά που κατέβασε το βουνό τα οποία σχημάτισαν έναν επικίνδυνο καταρράκτη, έχει κλείσει η Εθνική Οδός Πύργου – Κυπαρισσίας στο ύψος του Καλού Νερού, ενώ σημαντικά είναι τα προβλήματα και στην περιοχή του Ξηρόκαμπου, όπου έχει υποχωρήσει ο δρόμος.

Η περιοχή που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα, σύμφωνα με το messinialive.gr, είναι η Κυπαρισσία όπου η θάλασσα βγήκε στο δρόμο προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες.