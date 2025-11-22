Ελλάδα

Πύργος: Χειροπέδες σε 2 ανήλικους – Κατηγορούνται πως προσπάθησαν να βιάσουν 16χρονη

Η 16χρονη εξετάστηκε από παιδοψυχολόγο και ιατροδικαστή του νοσοκομείου Πάτρας
Πύργος: Χειροπέδες σε 2 ανήλικους – Κατηγορούνται πως προσπάθησαν να βιάσουν 16χρονη

Σοβαρή καταγγελία από 16χρονη στον Πύργο η οποία υπέδειξε στις αστυνομικές αρχές έναν 16χρονο και έναν 17χρονο ως τους δράστες της απόπειρας βιασμού που έγινε σε βάρος της.

Η απόπειρα βιασμού φέρεται πως έγινε το βράδυ της Πέμπτης (20.11.2025). Η 16χρονη κατήγγειλε στην αστυνομία πως πήγε σε ένα σπίτι όπου βρίσκονταν οι ανήλικοι. Σύντομα την ακινητοποιήσουν για να ικανοποιήσουν τις ορέξεις τους.

Όπως είπε, ο 16χρονος της κράτησε τα χέρια για να μην μπορεί να αντισταθεί ενώ ο 17χρονος προσπάθησε να την βιάσει χωρίς όμως να το καταφέρνει. Η ανήλικη έβαλε όλη τη δύναμή της για να γλιτώσει από τον εφιάλτη που φέρεται πως έζησε. Στη συνέχεια πήγε στην αστυνομία και κατήγγειλε την απόπειρα βιασμού.

Η 16χρονη στη συνέχεια εξετάστηκε, παρουσία παιδοψυχολόγου, σε νοσοκομείο της Πάτρας, καθώς και από ιατροδικαστή.

Πέρα από τους ανήλικους που συνελήφθησαν και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, οι αρχές πέρασαν χειροπέδες και στις μητέρες των ανήλικων καθώς κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας τους.

