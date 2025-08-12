Πυροσβεστική: Συλλήψεις και πρόστιμα για φωτιές και θερμές εργασίες στην ύπαιθρο

Τέσσερις συλλήψεις σε Αττική, Εύβοια, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, πραγματοποιήθηκαν από τις 8 έως τις 12 Αυγούστου 2025, για φωτιές και θερμές εργασίες στην ύπαιθρο.

Εκτός των συλλήψεων σε Αττική, Εύβοια, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, οι Αρχές επέβαλαν για τον ίδιο λόγο και πρόστιμα.

Την ώρα που συνεχώς ξεπηδούν φωτιές σε όλη την επικράτεια, με υψηλές θερμοκρασίες και θυελλώδεις ανέμους, με τον κίνδυνο «στο κόκκινο» και παρά τις συνεχείς ισχυρές συστάσεις των Αρχών, οι «πρωταγωνιστές» των παραπάνω συλλήψεων και προστίμων, αποφάσισαν να καπνίσουν μελίσσια, να κάνουν θερμές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους κ.ο.κ.

Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, για τους παραπάνω λόγους έγιναν συλλήψεις και συγκεκριμένα: