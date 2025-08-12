Πυροσβεστική: Συλλήψεις και πρόστιμα για φωτιές και θερμές εργασίες στην ύπαιθρο

Τέσσερις συλλήψεις σε Αττική, Εύβοια, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, πραγματοποιήθηκαν από τις 8 έως τις 12 Αυγούστου 2025, για φωτιές και θερμές εργασίες στην ύπαιθρο.
Εκτός των συλλήψεων σε Αττική, Εύβοια, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, οι Αρχές επέβαλαν για τον ίδιο λόγο και πρόστιμα.
Την ώρα που συνεχώς ξεπηδούν φωτιές σε όλη την επικράτεια, με υψηλές θερμοκρασίες και θυελλώδεις ανέμους, με τον κίνδυνο «στο κόκκινο» και παρά τις συνεχείς ισχυρές συστάσεις των Αρχών, οι «πρωταγωνιστές» των παραπάνω συλλήψεων και προστίμων, αποφάσισαν να καπνίσουν μελίσσια, να κάνουν θερμές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους κ.ο.κ.
Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, για τους παραπάνω λόγους έγιναν συλλήψεις και συγκεκριμένα:
- Συνελήφθη χθες, 11 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ Χαλκίδας, ημεδαπός, για καύση απορριμμάτων σε οικοπεδικό χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του Δήμου Χαλκίδας στην Εύβοια και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.250 ευρώ.
- Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.750 ευρώ, στις 8 Αυγούστου 2025, από ανακριτικούς υπαλλήλους του 9ου Π.Σ Αθηνών, σε ημεδαπό, για καύση σε υπολείμματα καλλιεργειών εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του Δήμου Διονύσου στην Αττική.
- Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.625 ευρώ, χθες, 11 Αυγούστου 2025, από ανακριτικούς υπαλλήλους της 2ης ΕΜΑΚ, σε ημεδαπό, για εκτέλεση θερμών εργασιών σε οικοπεδικό χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού στην Θεσσαλονίκη.
- Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ, σήμερα, 12 Αυγούστου 2025, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Π.Κ Νέου Μαρμαρά, σε ημεδαπό, για εκτέλεση εργασιών καπνίσματος μελισσιών, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του Δήμου Σιθωνίας στην Χαλκιδική.