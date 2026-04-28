Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Εφετείο: «Θα με δείτε στις ειδήσεις» έλεγε χαμογελαστός ο 89χρονος κατά τη σύλληψή του

Μετά από έξι ολόκληρες ώρες που κυκλοφορούσε ανενόχλητος στην Αθήνα μετά τις επιθέσεις στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Εφετείο, ο 89χρονος δράστης συνελήφθη στην Πάτρα.

Ο ηλικιωμένος άνδρας προκάλεσε χαμό καθώς άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Εφετείο στη Λουκαρέως, τραυματίζοντας πέντε άτομα και στη συνέχεια πήγε με ταξί στην Πάτρα, όπου και συνελήφθη.

Ο 89χρονος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς στο ξενοδοχείο Άδωνις δίπλα στα ΚΤΕΛ Αχαΐας, έχοντας μάλιστα μαζί του 38άρι περίστροφο, το οποίο ήταν γεμάτο και το οποίο είχε στο εσωτερικό της καμπαρντίνας του!

Μπήκε στο ξενοδοχείο σαν πελάτης, ενώ σταμάτησε για λίγο στο μπαρ. Οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου ανέφεραν στο thebest.gr ότι ήταν χαλαρός και χαμογελαστός, με εμφανή σημάδια ψυχικής αστάθειας.

Δεν αντιστάθηκε στη σύλληψή του ενώ φεύγοντας είπε ‘θα με δείτε το βράδυ στις ειδήσεις”.

Η ΕΛΑΣ είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στην Αθήνα, στην Καλαμάτα τόπο καταγωγής του, σε ΚΤΕΛ και σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Και τελικά κατάφεραν να τον εντοπίσουν σε ξενοδοχείο στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

Ωστόσο σοβαρά ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι ο 89χρονος κατάφερε να διαφύγει και από τα δύο σημεία ανενόχλητος και αποτελούσε για αρκετές ώρες ενεργή απειλή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έφτασε στην Πάτρα με ταξί και είχε στόχο να το σκάσει για την Ιταλία. Ο οδηγός ταξί σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει ήδη δώσει κατάθεση στην αστυνομία και ήταν αυτός που ειδοποίησε τις αρχές για τη μεταφορά του άνδρα από την Αθήνα.

Ο δράστης δεν είναι ρακοσυλλέκτης όπως αρχικά είχε αναφερθεί.

Ήθελε να χτυπήσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύμφωνα με το live news ο 89χρονος εείχε γράψει ότι ήθελε να πάει στο Στρασβούργο και να “χτυπήσει” στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο διαμαρτυρόμενος για το θέμα της σύνταξής του που έλεγε ότι δεν λάμβανε.

Ο ηλικιωμένος φέρεται να πήγαινε συχνά στον ΕΦΚΑ του Κεραμεικού, δημιουργώντας εντάσεις καθώς όπως αναφέρουν συγγενικά του πρόσωπα, εδώ και μεγάλο διάστημα, πάλευε για να βγάλει σύνταξη.

Η ανιψιά του, ήταν αυτή που τον πρόσεχε και όταν άκουσε όλα αυτά που συνέβησαν, ήταν εκείνη που φαίνεται να τηλεφώνησε και να έδωσε τα στοιχεία του 89χρονου.

Η πρώτη επίθεση στον ΕΦΚΑ

Η πρώτη ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού, όταν εισέβαλε οπλισμένος στο κτίριο.

Αφού ανέβηκε στον τέταρτο όροφο, έβγαλε μια καραμπίνα, την ακούμπησε στο γκισέ και ζήτησε από τον υπάλληλο μπροστά του να σκύψει. Στη συνέχεια πυροβόλησε προς την απέναντι πλευρά, τραυματίζοντας έναν άλλο εργαζόμενο στο πόδι.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι παρείχαν άμεσα πρώτες βοήθειες, χρησιμοποιώντας τουρνικέ για να περιορίσουν την αιμορραγία, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Ο δράστης διέφυγε αμέσως μετά την επίθεση. Σύμφωνα με μαρτυρίες, εξήλθε ψύχραιμος από το κτίριο και διέσχισε την οδό Κειριάδων, φορώντας καπέλο και σκουρόχρωμη καπαρντίνα, ενώ κρατούσε κρυμμένο το όπλο στο χέρι του.

Ο διοικητής του ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης δήλωσε ότι ο τραυματίας είναι καλά στην υγεία του, ενώ τα αίτια της επίθεσης παραμένουν άγνωστα.

Η δεύτερη επίθεση στον Εφετείο

Λίγο αργότερα, ο ίδιος άνδρας πραγματοποίησε δεύτερη επίθεση στο ισόγειο του Εφετείου, στην οδό Λουκάρεως. Μπήκε σε γραφείο του Πρωτοδικείου και πυροβόλησε, τραυματίζοντας ελαφρά τέσσερις υπαλλήλους.

Πριν διαφύγει, άφησε πίσω του το όπλο και φακέλους με αποκόμματα εφημερίδων, τα οποία φέρεται να εξηγούν τα κίνητρα των ενεργειών του.