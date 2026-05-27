Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Τραυματίας ιδιοκτήτης καταστήματος – Καταδίωξη στον Κηφισό και συλλήψεις

Ο δράστης διέφυγε με αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν ακόμη τρία άτομα που τον περίμεναν έξω από το κατάστημα - «Πυροβόλησαν και προς το κεφάλι, τον βρήκα κάτω» λέει ο αδερφός του θύματος
Η καταδίωξη στον Κηφισό και η σύλληψη για τους πυροβολισμούς στα Πατήσια
Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε την Τετάρτη (27/05/2026) στα Πατήσια, σε κατάστημα κινητών τηλεφώνων επί της οδού Πατησίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος εισέβαλε στο κατάστημα στα Πατήσια και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στους δύο μηρούς. Στο σημείο έφτασαν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ και έγινε τουρνικέ στο θύμα. 

Αμέσως μετά την επίθεση, ο δράστης διέφυγε επιβιβαζόμενος σε γκρι αυτοκίνητο, στην οποία επέβαιναν ακόμη τρία άτομα που τον περίμεναν έξω από το κατάστημα.

Το όχημα εντοπίστηκε και ακολούθησε καταδίωξη από αστυνομικές δυνάμεις.

Στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Βικέλα, το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε τρία έως τέσσερα οχήματα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη δύο εκ των επιβαινόντων, ενώ άλλοι δύο κατάφεραν να διαφύγουν πεζοί.

Το μαγαζί του θύματος

Στο σημείο του τροχαίου εντοπίστηκε ακόμη ένας άνδρας, ο οποίος προσήχθη, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής του στην υπόθεση.

«Πυροβόλησαν και προς το κεφάλι, τον βρήκα κάτω» λέει ο αδερφός του θύματος

Αυτόπτες μάρτυρες αποκαλύπτουν πως έγινε το συμβάν με τους πυροβολισμούς

Για την υπόθεση μίλησε στο newsit.gr ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος ο οποίος ανέφερε ότι «πρόκειται για άτομο πακιστανικής καταγωγής. Διακομίστηκε πυροβολημένος από σφαίρες στην Πατησίων στον Γενικό Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

Έφαγε σφαίρες, πυροβολήθηκε στον μηρό και στα δύο πόδια. Είναι σε σταθερή κατάσταση, εκτός κινδύνου. Ειδοποιήθηκε, επειδή ήρθε με ΕΚΑΒ, το αστυνομικό τμήμα για να επιληφθεί.

Φέρει πυροβολισμό και στον έναν και στον άλλο μηρό, αλλά είναι σε σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου. Φαίνεται ότι δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του».

