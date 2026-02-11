Ραφαέλα Πιτσικάλη: Το μήνυμα της μητέρας της και η εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου

«Πάλεψε, νίκησε, ξανασηκώθηκε. Και όταν η ασθένεια επέστρεψε, δεν λύγισε. Έλεγε μπόρα είναι θα περάσει», λέει η μητέρα της Ραφαέλα Πιτσικάλη με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου και λίγες ημέρες αφού συμπληρώθηκαν 2 χρόνια από τον θάνατο της κόρης της.

Η Ραφαέλα ήρθε αντιμέτωπη με τον καρκίνο σε πολύ νεαρή ηλικία. Πάλεψε, νίκησε γενναία και σηκώθηκε ξανά. Και όταν η ασθένεια επέστρεψε, στάθηκε και πάλι όρθια. Έδωσε τη μάχη της ξανά και ξανά, με δύναμη που ξεπερνούσε την ηλικία της. Με την ίδια να είναι εκεί για όσους την είχαν ανάγκη, να τους κρατάει παρέα μέσα από τα μηνύματα της και τα live βίντεο στο TikTok.

Για τις θεραπείες της ταξίδεψε μέχρι το Χιούστον, κουβαλώντας μαζί της όχι μόνο την αγωνία, αλλά και το χαμόγελο που έγινε στήριγμα για χιλιάδες ανθρώπους. Από τον 22ο όροφο του νοσοκομείου έγραφε με χιούμορ πως «ευτυχώς δεν είναι υψοφοβική», ενώ παρατηρούσε ότι η πιο όμορφη θέα δεν είναι η πόλη από ψηλά, αλλά εκεί που αποκαλείς «οικογένεια».

Μέσα από τα βίντεό της μοιραζόταν την αλήθεια της: τον πόνο, την ελπίδα, την πίστη. Ζητούσε μια προσευχή, ένα κεράκι, για να καταφέρει να νικήσει «για τρίτη και τελευταία φορά τον καρκίνο» που ήθελε να τον ακούει μόνο ως ζώδιο.

Δεν έκρυψε ποτέ τη μάχη της. Την έκανε μήνυμα.

Το όραμά της

Ακόμα και μέσα στη δική της δοκιμασία, η Ραφαέλα σκεφτόταν τα άλλα παιδιά που πάλευαν με τον καρκίνο. Ήθελε ο κόσμος να καταλάβει πόσο σημαντική είναι η δωρεά μυελού των οστών.

Πίστευε βαθιά ότι με μια απλή διαδικασία -ένα δείγμα σάλιου από το εσωτερικό του μάγουλου, που διαρκεί μόλις ένα λεπτό- μπορεί κάποιος να γίνει ο άνθρωπος που θα χαρίσει ζωή.

Η μητέρα της μεταφέρει σήμερα το κάλεσμά της:

«Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να βοηθήσουμε όλους όσοι μας έχουν ανάγκη. Με μία τόσο απλή κίνηση, ίσως ένας από εμάς να είναι εκείνος που θα δώσει πίσω τη ζωή σε ένα παιδί ή έναν ενήλικα που περνάει δύσκολα. Ακόμα και όταν βρισκόταν στο νοσοκομείο, προσπαθούσε με όλη της τη δύναμη να διαδώσει αυτό το μήνυμα. Ήθελε να καταλάβουμε πόσο δύσκολο είναι, χωρίς τη βοήθεια όλων μας, να γίνονται καλά αυτά τα παιδιά».

Εκδήλωση μνήμης με πράξη προσφοράς

Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Καρκίνου, στις 18:00, στο Πολεμικό Μουσείο, πραγματοποιείται εκδήλωση μνήμης για τη Ραφαέλα Πιτσικάλη.

Η διοργάνωση από την BFS σε συνεργασία με το Make-A-Wish Ελλάδος και το Πολεμικό Μουσείο ενώνει δυνάμεις με σκοπό την πραγματοποίηση ευχών παιδιών που το έχουν ανάγκη.

Ιδιαίτερη συμμετοχή θα έχει το Όραμα Ελπίδας, προσφέροντας ενημέρωση και τη δυνατότητα εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών- μια επιθυμία που η Ραφαέλα κουβαλούσε βαθιά στην καρδιά της.

Η εκδήλωση δεν αποτελεί μόνο μια στιγμή συγκίνησης. Είναι μια πράξη κοινωνικής προσφοράς. Κάθε παρουσία, κάθε ευχή, κάθε νέος δότης μπορεί να γίνει ελπίδα για ένα παιδί που παλεύει.

Το μήνυμα που μένει

«Η μπόρα δεν περνά απλώς με τον χρόνο.

Περνά όταν στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον.

Περνά όταν η μνήμη γίνεται δράση.

Περνά όταν η αγάπη μετατρέπεται σε προσφορά ζωής.

Η Ραφαέλα μας άφησε μια φράση.

Ας της δώσουμε εμείς συνέχεια.

Μπόρα είναι… θα περάσει».