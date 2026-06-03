Ραφήνα: Υπάλληλοι σουβλατζίδικου βρήκαν τσαντάκι με 20.000 ευρώ και το παρέδωσαν

Σε μία εποχή που η καθημερινότητα συχνά κατακλύζεται από αρνητικές ειδήσεις, μία κίνηση εντιμότητας από εργαζόμενες καταστήματος εστίασης στη Ραφήνα ήρθε να υπενθυμίσει ότι κάποιες αξίες εξακολουθούν να παραμένουν ζωντανές.

Περίπου στη 1:30 π.μ. της 31ης Μαΐου, ένας πελάτης από το εξωτερικό επισκέφθηκε το κατάστημα «Μπάρμπα Βάγγος» για το γεύμα του. Κατά την αποχώρησή του, ξέχασε ένα τσαντάκι που περιείχε προσωπικά αντικείμενα αλλά και 20.000 ευρώ.

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Σύμφωνα με το rpn.gr, όταν οι εργαζόμενες του σουβλατζίδικου, η Όλγα και η Γιώτα, εντόπισαν το τσαντάκι και χωρίς δεύτερη σκέψη άρχισαν να αναζητούν τον κάτοχό του.

Εντόπισαν την κάρτα του ξενοδοχείου όπου διέμενε και πήγαν άμεσα εκεί. Με τη συνεργασία της υποδοχής του ξενοδοχείου, ο πελάτης ενημερώθηκε γύρω στις 2 τα ξημερώματα και παρέλαβε το τσαντάκι του με όλα τα χρήματα και τα προσωπικά του αντικείμενα ανέπαφα.

Η ανακούφιση και η συγκίνησή του ήταν εμφανείς, ενώ δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς τις δύο νεαρές εργαζόμενες για την πράξη τους.

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Η διεύθυνση του «Μπάρμπα Βάγγου» δήλωσε ιδιαίτερα περήφανη για την Όλγα και τη Γιώτα, τονίζοντας ότι, παρά το νεαρό της ηλικίας τους, απέδειξαν στην πράξη πως η ακεραιότητα και οι ηθικές αξίες δεν μετριούνται με τα χρόνια, αλλά με τις επιλογές που κάνει κανείς όταν βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο δίλημμα.

Ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης για το ήθος, την υπευθυνότητα και την υποδειγματική στάση τους, η επιχείρηση αποφάσισε να τις επιβραβεύσει με χρηματικό ποσό.