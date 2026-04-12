Ρέθυμνο: 11χρονος έπεσε σε πηγάδι βάθους 6 μέτρων

Το παιδί ανασύρθηκε από το πηγάδι από τους συγγενείς του, πριν φτάσουν στο σημείο οι πυροσβεστικές δυνάμεις
Σε πηγάδι βάθους πέντε με έξι μέτρων κατέληξε ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα (12.04.2026) ένας 11χρονος στο Ρέθυμνο.

Το ατύχημα έγινε στο χωριό Μελισσουργάκι δίπλα στο Πέραμα Μυλοποτάμου Ρεθύμνου και έγινε άμεσα αντιληπτό από τους συγγενείς και τους γονείς του παιδιού.

Όλοι μαζί έσπευσαν να τον απεγκλωβίσουν και ευτυχώς τα κατάφεραν πριν την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων που είχαν ειδοποιηθεί.

Το παιδί ανασύρθηκε από το πηγάδι και μεταφέρεται για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες το σκέπαστρο του πηγαδιού που είχε περίπου ογδόντα πόντους νερού υποχώρησε με αποτέλεσμα ο 11χρονος να πέσει μέσα σε αυτό.

