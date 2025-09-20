Ρέθυμνο: Άγριο ξύλο μεταξύ νεαρών τα ξημερώματα – Πέταξαν τον έναν με το κεφάλι πάνω σε τζαμαρία

Βίντεο από άγρια συμπλοκή νεαρών στο Ρέθυμνο έχει αναρτήσει χρήστης στο Facebook, φέρνοντας στο φως τις σκηνές βίας που εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (20.09.2025), γύρω στις 5 το πρωί, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους με μπαρ.

Στο βίντεο της συμπλοκής, που κατέγραψε κάτοικος στο παλιό λιμάνι στο Ρέθυμνο, φαίνονται νεαροί να λογομαχούν και στη συνέχεια να χτυπούν ο ένας τον άλλον με ιδιαίτερη αγριότητα.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής καταγράφηκαν ιδιαίτερα βίαιες κινήσεις, με χτυπήματα σε σημεία του σώματος που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.

Σε άλλο σημείο του περιστατικού, νεαρός εκτοξεύεται με το κεφάλι πάνω σε τζαμαρία καταστήματος, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του για λίγα λεπτά.

Μόλις πλησίασαν τα περιπολικά στο σημείο της συμπλοκής, οι περισσότεροι απομακρύνθηκαν αφήνοντας πίσω τον τραυματία, τον οποίο τελικά παρέλαβε το ΕΚΑΒ και μετέφερε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Στην ίδια οδό, πριν μερικά χρόνια, ένας παρόμοιος καβγάς είχε τραγική κατάληξη, όταν φοιτητής έχασε τη ζωή του μετά από χρήση όπλων, υπενθυμίζοντας πόσο επικίνδυνες μπορούν να γίνουν οι συγκρούσεις στο πολυσύχναστο λιμάνι.