Ρέθυμνο: Μηχανή παρέσυρε εργαζόμενο στην καθαριότητα – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Με τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο εργαζόμενος στην αποκομιδή απορριμμάτων στο Ρέθυμνο ο οποίος παρασύρθηκε από μηχανή την ώρα της εργασίας.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του συλλόγου εργαζομένων στον Ρέθυμνο για το τροχαίο με τη μηζαχή «σήμερα, Σάββατο 16 Αυγούστου και ώρα 06:10 π.μ., στην παραλιακή λεωφόρο Ρεθύμνου, σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο ατύχημα κατά τη διάρκεια της αποκομιδής απορριμμάτων.

Δίκυκλο όχημα, το οποίο οδηγούσε άτομο υπό την επήρεια αλκοόλ, προσέκρουσε σε εργαζόμενο της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ρεθύμνης, ο οποίος εκείνη τη στιγμή εκτελούσε το καθήκον του.

Ο συνάδελφος τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου διαπιστώθηκε κάταγμα στο δεξί του πόδι, μώλωπες στην πλάτη, καθώς και χτύπημα στο κεφάλι.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Ρεθύμνης εκφράζει την αγωνία και τη συμπαράστασή του στον συνάδελφο και την οικογένειά του, και εύχεται ταχεία ανάρρωση. Παράλληλα, καταδικάζουμε απερίφραστα τέτοιες επικίνδυνες και ανεύθυνες συμπεριφορές.

Μετά και την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου, όπου η κατανάλωση αλκοόλ είναι αυξημένη, υπενθυμίζουμε σε όλους τους πολίτες ότι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο τη δική τους ζωή, αλλά και τη ζωή συνανθρώπων μας που εργάζονται καθημερινά για την καθαριότητα και την

ομαλή λειτουργία της πόλης.

Καλούμε τους δημότες και τους επισκέπτες του Ρεθύμνου να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και σεβασμό, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια τραγικά περιστατικά στο μέλλον».