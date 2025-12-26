Ελλάδα

Ροδόπη: Νεκρός 7χρονος από φωτιά στο σπίτι του – Στο νοσοκομείο ο 6χρονος αδελφός και ο πατέρας του

Σε κρίσιμη κατάσταση το αδελφάκι του – Άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε σπίτι στην Ροδόπη, τα ξημερώματα της Παρασκευής (26.12.2025), με αποτέλεσμα να ανασυρθεί νεκρό ένα παιδί μόλις 7 χρόνων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στην περιοχή Ρίζωμα Ροδόπης. Οι πυροσβέστες πάλεψαν γενναία με τις φλόγες ώστε να τις θέσουν υπό έλεγχο, βρίσκοντας εντός του σπιτιού τον ανήλικο χωρίς τις αισθήσεις του.

Τον απεγκλώβισαν αμέσως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Λίγο μετά διαπιστώθηκε και ο θάνατός του.

Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται και ο 6χρονος αδελφός του αλλά και ο πατέρας του που επίσης τραυματίστηκαν από τη φωτιά. Η κατάσταση της υγείας του μικρού παιδιού θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

