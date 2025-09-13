Ρόδος: 64χρονος κατηγορείται πως προσπάθησε να ασελγήσει σε 10χρονα – Για να τις πείσει τους έδινε 15 ευρώ

15 ευρώ «κοστολογούσε» ένας 64χρονος τα όσα φρικτά ήθελε να κάνει κατά ανήλικων κοριτσιών στη Ρόδο. Ο άνδρας κατηγορείται για απόπειρα ασέλγειας καθώς προσέγγιζε κορίτσια κάτω των 12 χρόνων και προσπαθούσε να της πείσει να τον ακολουθήσουν στο σπίτι του που το παρουσίαζε ως «μουσείο».

Μετά από καταγγελία που έγινε σε βάρος του, οι αρχές τον συνέλαβαν και οδηγείται πλέον στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για την εκδίκαση της υπόθεσης της απόπειρας ασέλγειας. Όπως δείχνει η έρευνα, ο 64χρονος φέρεται πως στο διάστημα από τον Απρίλιο του 2021 έως τις αρχές του 2022, προσέγγισε την 10χρονη και τις φίλες της στην αυλή του σχολείου τους στην περιοχή Ανάληψη της Ρόδου και τους προσέφερε 15 ευρώ (κάποιες φορές και περισσότερα) ώστε να μπουν στο αυτοκίνητό του.

Αν και εν τέλει δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα, η 10χρονη κατήγγειλε στην αστυνομία πως τους είπε ότι θέλει να της γδύσει και να τις αγγίξει στα γεννητικά όργανά τους.

Η 10χρονη, παρουσία παιδοψυχολόγου, περιέγραψε με λεπτομέρειες τον τρόπο που την πλησίασε ο κατηγορούμενος, τονίζοντας ότι προσπάθησε να την δελεάσει με τα χρήματα τα οποία δεν δέχθηκε.

Σημαντικό ρόλο στην έρευνα των αρχών έπαιξαν και οι καταθέσεις των συγγενών της. Ο θείος της κατέθεσε ότι είχε δει τον κατηγορούμενο να περιφέρεται γύρω από το σχολείο της και του ζήτησε να απομακρυνθεί. Ο ίδιος ανέφερε ότι γνώριζε από παλαιότερα φήμες που ανέφεραν πως ήταν παιδόφιλος.

Γείτονες κατέθεσαν πως ο 64χρονος τριγυρνούσε συχνά σε χώρους με παιδιά. Ο ίδιος ωστόσο αρνείται τις κατηγορίες λέγοντας πως όσες φορές έδωσε στις ανήλικες λεφτά ήταν απλά χαρτζιλίκια για τις γιορτές ή τα γενέθλια τους. Υποστήριξε ότι δεν έκανε ποτέ ανήθικες προτάσεις και ότι η υπόθεση προέκυψε από παρερμηνείες, φήμες και προκαταλήψεις.

Μάλιστα είπε πως η καταγγελία από την οικογένεια της 10χρονης έγινε για λόγους εκδίκησης καθώς δεν δέχθηκε να τους δανείσει χρήματα.

Το Συμβούλιο απέρριψε τους ισχυρισμούς του, κρίνοντας ότι δεν προέκυψε καμία απόδειξη που να στηρίζει αυτό το επιχείρημα.

Μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος παραμένει ελεύθερος, αλλά υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Το Συμβούλιο αποφάσισε τη διατήρηση της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα καθώς και της απαγόρευσης προσέγγισης σε χώρους όπου συχνάζουν ανήλικοι, όπως σχολεία και παιδικές χαρές.

