Ρόδος: «Άγουρη» συμμορία ρήμαζε καταστήματα – 11 χρόνων το μικρότερο μέλος της

Μία συμμορία ανηλίκων φαίνεται ότι είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος στη Ρόδο, καθώς έμπαιναν σε μαγαζιά και πραγματοποιούσαν κλοπές.

Η συμμορία ανηλίκων στη Ρόδο, είχε κάνει μπαράζ κλοπών με τα πέντε μέλη της να έχουν ταυτοποιηθεί και το γεγονός που σοκάρει είναι ότι ο μικρότερος δράστης είναι 11 μόλις ετών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι ανήλικοι είχαν τουλάχιστον 36 κλοπές στο βιογραφικό τους, με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Ρόδου, να ταυτοποιεί τα πλήρη στοιχεία πέντε ημεδαπών δραστών, ηλικίας 11, 12, 13, 14 και 14, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.

Πώς δρούσαν

Οι ανήλικοι, είχαν συγκροτήσει συμμορία και ενεργώντας από κοινού με την ίδια μεθοδολογία, έχοντας συγκεκριμένη υποδομή, χρησιμοποιώντας κλεμμένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα για τις μετακινήσεις, μετέβαιναν σε κλειστά καταστήματα και τα παραβίαζαν αποκομίζοντας με αυτό τον τρόπο παράνομο περιουσιακό όφελος.

Από την αποδόμηση της εγκληματικής τους δραστηριότητας εξακριβώθηκε οτι:

Το χρονικό διάστημα από 15.05.2025 έως 27.11.2025 αφαίρεσαν -12- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα

Την 23.09.2025 αφαίρεσαν χρηματικό ποσό από κερματοφόρο μηχάνημα προκαλώντας φθορές συνολικής αξίας -300- ευρώ

Την 29 και 30.09.2025 καθώς και 27.11.2025 αποπειράθηκαν να διαρρήξουν -2- καταστήματα και ξενοδοχείο

Στις 8.10.2025 αφαίρεσαν -2- ηλεκτρικά πατίνια

Το χρονικό διάστημα από 28.09.2025 έως 27.11.2025 παραβίασαν συνολικά -19- καταστήματα αφαιρώντας συνολικά -8.865- ευρώ, -7- ηλεκτρονικές συσκευές, κλειδί αυτοκινήτου και κλινοσκεπάσματα.

Τα αφαιρεθέντα οχήματα αποδόθηκαν στους δικαιούχους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβάλλεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.