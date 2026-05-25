Κοζάνη: Στον 73χρονο που αγνοούνταν ανήκει η σορός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο στη λίμνη Πολυφύτου

Τραγικό τέλος δόθηκε στην υπόθεση εξαφάνισης του 73χρονου Χαρίσιου Π. από το Βελβεντό, ο οποίος αγνοούνταν από χθες (24/5/2026) και βρέθηκε νεκρός σήμερα το πρωί (25/5/2026) μέσα στο αυτοκίνητό του το οποίο είχε πέσει στη λίμνη Πολυφύτου στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με το kozanimedia.gr, ο Δήμος είχε κάνει έκκληση για πληροφορίες που θα βοηθούσαν στον εντοπισμό του 73χρονου από την Κοζάνη, αλλά αυτός εντοπίστηκε τυχαία από έναν πολίτη που περνούσε από τη λίμνη.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις και τα στοιχεία, το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό του να έπεσε μόνος του με το αυτοκίνητο στη λίμνη, αλλά οι αστυνομικές αρχές θα εξετάσουν και την πιθανότητα ατυχήματος ή παθολογικής αιτίας.

Φως στα αίτια του θανάτου θα ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη ή στη Λάρισα.

Η αστυνομία ενημερώθηκε νωρίτερα σήμερα (25/5/2026) από διερχόμενο πολίτη για ένα αυτοκίνητο στη λίμνη. Κλιμάκιο έφτασε άμεσα στο σημείο που βρίσκεται περίπου στα 4 χλμ. από το Βελβεντό, κοντά στο ρέμα «Λάφιστα» και βρήκαν τη σορό του άντρα μέσα στο αυτοκίνητο.

Στο σημείο επιχείρησαν και αλιευτικά σκάφη του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων.