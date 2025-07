Ρόδος: Ισραηλινοί καταγγέλλουν ότι τους προπηλάκισαν φιλοπαλαιστίνιοι έξω από κλαμπ του νησιού – Τι προκύπτει από τις έρευνες της ΕΛΑΣ

Πληθαίνουν τα περιστατικά επιθέσεων ή άγριων διαθέσεων κάποιων εναντίον ισραηλινών πολιτών στην χώρα μας. Λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό του λιμανιού της Σύρου από διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης οι οποίοι δεν άφησαν ισραηλινούς τουρίστες να αποβιβαστούν από κρουαζιερόπλοιο μια νέα καταγγελία βλέπει το φως αυτή τη φορά στη Ρόδο.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ ομάδα Ισραηλινών εφήβων δέχτηκε επίθεση το βράδυ της Τρίτης (22/07/25) προς Τετάρτη στη Ρόδο. Όπως αναφέρουν όλα έγιναν έξω από ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Ένας από αυτούς όπως ανέφερε έφυγε με φίλους του από κλαμπ στη Ρόδο τα ξημερώματα της Τετάρτης (23/07/25).

«Ήμασταν στο κλαμπ Hakuna Matata και γιορτάζαμε, και τότε ακούσαμε ότι φιλοπαλαιστίνιοι συγκρούονταν με Ισραηλινούς έξω», είπε στο Ynetnews.

Και συνέχισε: «Προσπαθήσαμε να μην μπλέξουμε και να επιστρέψουμε στο διαμέρισμά μας. Την ώρα που φεύγαμε, κάποιος μας πλησίασε και μας ρώτησε αν είμαστε Ισραηλινοί. Aρχικά ισχυρίστηκε ότι υποστηρίζει το Ισραήλ και την ειρήνη, αλλά ξαφνικά είδαμε 30 με 40 άτομα να τρέχουν προς το μέρος μας».

“We’ve never been that afraid. We just wanted to enjoy a night out — and suddenly people with knives were running at us.”



A group of Israeli teens were chased and beaten in Rhodes by a knife-wielding pro-Palestinian mob.



Last night, a group of 17-year-old Israelis went out to a… pic.twitter.com/MG76OuvsBN