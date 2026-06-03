Ελλάδα

Ρόδος: Προσωρινά κρατούμενος ο 52χρονος πολιτικός μηχανικός που κατηγορείται για απάτη

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες σε βάρος του
περιπολικό
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
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Νέα τροπή πήρε στη Ρόδο η υπόθεση της φερόμενης απάτης με επίκεντρο έναν 52χρονο πολιτικό μηχανικό, ο οποίος κατηγορείται ότι αποσπούσε χρήματα από επιχειρηματίες, υποσχόμενος ότι θα εντάξει τις επιχειρήσεις τους στον αναπτυξιακό νόμο.

Η Ρόδος παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς η απάτη που καταγγέλλεται φαίνεται να αφορά αρκετούς επαγγελματίες του νησιού, με τη συνολική ζημία να εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Ο 52χρονος οδηγήθηκε σήμερα Τετάρτη 03.06.2026, ενώπιον του ανακριτή και, μετά την απολογία του, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα. Ο ίδιος, πάντως, αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται και υποστήριξε ότι δεν έχει διαπράξει καμία αξιόποινη πράξη.

Σύμφωνα με όσα έχουν καταγγελθεί, φέρεται να έπειθε επιχειρηματίες ότι μπορούσε να αναλάβει τις διαδικασίες για την ένταξη των επιχειρήσεών τους σε αναπτυξιακά προγράμματα, ζητώντας χρήματα και διαβεβαιώνοντάς τους ότι οι υποθέσεις τους προχωρούσαν κανονικά.

Η υπόθεση έφτασε στις Αρχές ύστερα από καταγγελίες επιχειρηματιών, οι οποίοι υποστήριξαν ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα λάμβαναν διαβεβαιώσεις πως όλα εξελίσσονταν σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Όταν άρχισαν να υποψιάζονται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, απευθύνθηκαν στην αστυνομία.

Έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση, οι καταγγέλλοντες συναντήθηκαν με τον 52χρονο και του παρέδωσαν προσημειωμένα χρήματα. Μόλις εκείνος τα παρέλαβε, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του.

Η έρευνα συνεχίζεται, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλα άτομα που φέρονται να έχουν εξαπατηθεί με τον ίδιο τρόπο.

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